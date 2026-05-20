Se resistió al asalto: buscan a pareja acusada de agredir a hombre y causar destrozos en licorería en el Plan

Momentos de tensión y violencia se vivieron en la zona de La Alegría, en el Plan 3000, luego de que un hombre fuera presuntamente víctima de un intento de asalto por parte de una pareja que terminó golpeándolo brutalmente y causando destrozos en una licorería.

Según información proporcionada por vecinos de la zona, el hecho ocurrió cuando la víctima salía de un bar y fue interceptada por sus agresores. El hombre intentó resistirse y escapar; sin embargo, fue perseguido por los atacantes.

Imágenes captadas en el lugar muestran a la víctima corriendo para ponerse a salvo, aunque posteriormente los agresores lograron hacerlo caer para luego propinarle varios golpes en distintas partes del cuerpo.

En medio de la agresión, el hombre intentó refugiarse en una licorería cercana. No obstante, los presuntos delincuentes continuaron con el ataque y provocaron destrozos en el negocio, forcejeando la valla de protección y golpeando incluso a los propietarios del local.

El violento episodio generó preocupación y zozobra entre los vecinos de la zona, quienes denunciaron el incremento de hechos delictivos en el sector.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del Plan 3000 ya inició las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables de este hecho.

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