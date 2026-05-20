El presidente Rodrigo Paz se refirió a los proyectos, leyes y desafíos del sector energético, y afirmó que el Consejo Económico y Social será un espacio para debatir propuestas de desarrollo junto a sectores sociales, productivos y regionales del país.

El mandatario expresó inicialmente su solidaridad con dirigentes vecinales que, según denunció, estarían siendo presionados por llegar a acuerdos con el Gobierno en beneficio de sus distritos.

“Mi absoluta solidaridad a la dirigencia que con valor representa a sus distritos, pero que después van y les marcan sus casas para silenciar la voz de las mayorías”, manifestó.

Paz señaló que, en el caso específico del Distrito 8, se alcanzaron acuerdos relacionados con obras de enlosetado e instalación de luminarias, principalmente en zonas donde falta iluminación para mejorar la seguridad ciudadana.

“Los grandes acuerdos que hemos cerrado son para todo el país, pero en el caso específico del liderazgo del Distrito 8, hablamos de enlosetados en grandes cantidades y de luminarias donde falta luz para la seguridad ciudadana. ¿Quién no quiere eso?”, cuestionó.

El presidente afirmó que ningún dirigente debería ser castigado por gestionar obras para su zona.

“¿Por qué se va a castigar a un dirigente por acordar losetas e iluminarias?”, agregó.

Respecto al Consejo Económico y Social, Paz aseguró que ese espacio convocará a sectores que quieran aportar al desarrollo del país, pero dejó claro que no se invitará a actores vinculados con actividades ilícitas.

“Está claro que en este Consejo Económico y Social ni el narcotráfico ni nada vinculado al ilícito va a ser invitado”, afirmó.

El mandatario señaló que serán convocados representantes sociales, campesinos, gremiales, cuentapropistas, transportistas, artesanos y otros sectores que quieran ser parte de la construcción de proyectos y decisiones de Gobierno.

“Será invitado todo aquel que quiera ser parte de la construcción, pero además quiera decidir ser parte de un Gobierno”, sostuvo.

Paz también se refirió a las críticas contra los proyectos de ley impulsados por su administración y negó que exista una intención de privatizar.

“Tanto que satanizan las leyes, dicen que vamos a privatizar. Van a poder ver las leyes, van a poder leer artículo por artículo, porque no tenemos nada que ocultar en el país”, aseguró.

En el área energética, el presidente afirmó que el departamento de La Paz debería ser actualmente una región hidrocarburífera con desarrollo gasífero, pero señaló que en años anteriores se habría retirado inversión destinada a ese sector.

“El departamento de La Paz hoy debería ser un departamento hidrocarburífero con gas. Hace 12 años hubo un presidente, Evo Morales, que sacó la plata de La Paz, se la llevó a otras regiones y La Paz se quedó sin desarrollo gasífero”, manifestó.

Paz sostuvo que el norte paceño cuenta con potencial gasífero y planteó que La Paz pueda convertirse en un distribuidor de gas para otras regiones del país.

“Yo espero que La Paz y El Alto se movilicen como se movilizaron para el gas para Bolivia, ahora gas para La Paz, porque eso significa obras y el gas está en La Paz, pero les quitaron la inversión”, indicó.

El mandatario también cuestionó que departamentos como Beni y Pando continúen dependiendo del diésel para la generación de electricidad, pese a los recursos económicos que tuvo el país en las últimas dos décadas.

“Imagínense, 20 años hemos tenido 60 mil millones de dólares y no le han podido resolver a Beni y Pando, que siguen con la electricidad a diésel”, señaló.

Según Paz, La Paz podría abastecer con gas a Beni y Pando para la generación de energía, además de recibir regalías como cualquier departamento productor.

“La Paz le va a poder dar gas para la energía a Beni y Pando, pero además La Paz va a cobrar su 11% de regalías como cobra cualquier departamento gasífero”, afirmó.

El presidente aseguró que este tipo de propuestas serán debatidas en el Consejo Económico y Social, con el objetivo de definir proyectos concretos para el desarrollo de los departamentos.

“Este es un ejemplo que vamos a debatir cuando vengan a este Consejo Económico y Social. Estos son los beneficios y esto podrán ver ustedes claro para desarrollar nuestros departamentos”, sostuvo.

Finalmente, Paz remarcó que su Gobierno tiene una apertura absoluta y que no responde a ningún grupo económico o sectorial.

“Este Gobierno no tiene nada que ocultar. Ustedes saben que yo no le debo nada a nadie. A mí no me pagaron ni una sola propaganda en los medios de comunicación. Fuimos a través de las redes sociales”, expresó.

El mandatario afirmó que su administración buscará incorporar a todos los sectores, especialmente a los del occidente y El Alto, en espacios de decisión junto al Gobierno.

“Pienso ser un Gobierno que incorpore a todos los sectores, especialmente aquellos que hoy, en el caso puntual del occidente y de El Alto, sean parte de este espacio de decisión junto al Gobierno, que se reunirá mensualmente para ver qué se está cumpliendo, qué no se está cumpliendo y qué decisiones tenemos que tomar a futuro”, concluyó.

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