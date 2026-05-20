Paz agradece respaldo de la OEA y defiende la democracia boliviana

El presidente Rodrigo Paz agradeció el pronunciamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la situación que atraviesa Bolivia y afirmó que la democracia boliviana no solo tiene un valor nacional, sino también regional y continental.

Sus declaraciones se dieron luego de la sesión del Consejo Permanente de la OEA, en la que varios países miembros expresaron preocupación por los conflictos, bloqueos y hechos de violencia registrados en Bolivia, además de manifestar respaldo al orden democrático y llamar al diálogo como vía para superar la crisis.

Paz recordó que Bolivia forma parte de una larga construcción democrática que, según dijo, costó sangre, vidas y años de lucha desde la década de los 70.

“Bolivia es parte de la construcción, desde los años 70, de una lucha que costó mucha sangre y muchas vidas por la democracia. Es una democracia joven, pero sólida”, afirmó.

El mandatario destacó que el reciente cambio político en el país no se produjo por la violencia, sino a través del voto ciudadano, después de casi dos décadas de un mismo régimen de gobierno.

“Ha demostrado en diferentes momentos que cambios como el que se ha dado después de 20 años de un régimen de gobierno no se hicieron por violencia, sino por voto, y eso fueron las últimas elecciones”, señaló.

Asimismo, Paz afirmó que Bolivia se encuentra agotada tras un largo proceso electoral que se extendió por varios meses y que, según explicó, generó un desgaste institucional y ciudadano.

“Bolivia está agotada, está cansada de un proceso que ha durado más de nueve meses. El 17 de agosto empieza la primera vuelta de la elección electoral, recién en octubre termina y el 8 de noviembre asumimos el Gobierno”, manifestó.

El presidente consideró necesario reordenar la “sobreexposición electoralista” del país y generar espacios más claros para que un Gobierno pueda ejercer plenamente su mandato durante los cinco años de gestión.

“Tenemos que reordenar esta sobreexposición electoralista y generar espacios claros, puntuales, para que sea el ejercicio del mando de un Gobierno y aprovechar sus cinco años”, sostuvo.

Paz comparó el inicio de una gestión gubernamental con una mudanza, señalando que incluso trasladarse a una nueva casa toma tiempo, por lo que reorganizar un Estado requiere un proceso aún más complejo.

“Cuando usted se muda de casa, ¿cuánto tiempo dura en trasladarse a una nueva casa? Le aseguro que por lo menos mes y medio o dos. Imagínense con este mega Gobierno del Estado tranca, cómo te trasladas y empiezas a generar los cambios”, expresó.

En ese contexto, el mandatario agradeció el respaldo de la OEA, así como de presidentes y expresidentes que se pronunciaron sobre la situación boliviana.

“Quiero agradecer a la OEA por su posición, pero también a todos los presidentes y expresidentes”, indicó.

Finalmente, Paz remarcó que la convivencia política debe darse dentro de la democracia y no fuera de ella.

“La democracia boliviana no solo tiene un valor local o nacional, sino un valor extraordinario en el ámbito sudamericano y continental. Es una responsabilidad de las naciones y especialmente de los bolivianos y bolivianas. La convivencia es en la democracia: todo dentro de la democracia, nada fuera de ella”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play