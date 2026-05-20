Cámara de Senadores convoca al diálogo para superar la crisis y pide frenar la violencia en el país

La Presidencia de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) emitió este miércoles un pronunciamiento público en el que pide frenar las actitudes violentas y beligerantes registradas en el país en medio de los conflictos y movilizaciones sociales.

A través de un comunicado difundido desde la ciudad de La Paz, la Cámara de Senadores expresó su preocupación por los hechos que amenazan la convivencia pacífica y el orden democrático en Bolivia.

“El llamado es firme e inmediato a deponer todas las actitudes violentas y beligerantes que se vienen registrando”, señala parte del pronunciamiento oficial.

La institución legislativa afirmó que ninguna diferencia política o social puede resolverse poniendo en riesgo la vida, la seguridad de la población y la estabilidad democrática del país.

Asimismo, el documento advierte que las acciones de confrontación y violencia no representan el sentir del pueblo boliviano y atentan contra el Estado de derecho, la convivencia democrática y la paz social.

El comunicado oficial

En el comunicado también se convoca a sectores sociales, políticos e instituciones a restablecer e impulsar mecanismos de diálogo para superar la crisis actual. “La historia ha demostrado que las crisis se superan construyendo consensos y preservando la paz, no profundizando la confrontación”, indica el texto.

La Cámara de Senadores reafirmó además su compromiso con la defensa de la democracia, la Constitución Política del Estado y la pacificación del país, ratificando su disposición de constituirse en un espacio de diálogo.

El pronunciamiento fue emitido este 20 de mayo de 2026 en medio de los bloqueos y conflictos sociales que afectan distintas regiones del país.

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