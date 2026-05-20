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Cámara de Senadores convoca al diálogo para superar la crisis y pide frenar la violencia en el país

La institución legislativa afirmó que ninguna diferencia política o social puede resolverse poniendo en riesgo la vida, la seguridad de la población y la estabilidad democrática del país.

Cristina Cotari

20/05/2026 11:11

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Cámara de Senadores convoca al diálogo para superar la crisis. Foto: Cámara de Senadores
La Paz, Bolivia

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La Presidencia de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) emitió este miércoles un pronunciamiento público en el que pide frenar las actitudes violentas y beligerantes registradas en el país en medio de los conflictos y movilizaciones sociales.

A través de un comunicado difundido desde la ciudad de La Paz, la Cámara de Senadores expresó su preocupación por los hechos que  amenazan la convivencia pacífica y el orden democrático en Bolivia.

“El llamado es firme e inmediato a deponer todas las actitudes violentas y beligerantes que se vienen registrando”, señala parte del pronunciamiento oficial.

La institución legislativa afirmó que ninguna diferencia política o social puede resolverse poniendo en riesgo la vida, la seguridad de la población y la estabilidad democrática del país.

Asimismo, el documento advierte que las acciones de confrontación y violencia no representan el sentir del pueblo boliviano y atentan contra el Estado de derecho, la convivencia democrática y la paz social.

El comunicado oficial

En el comunicado también se convoca a sectores sociales, políticos e instituciones a restablecer e impulsar mecanismos de diálogo para superar la crisis actual. “La historia ha demostrado que las crisis se superan construyendo consensos y preservando la paz, no profundizando la confrontación”, indica el texto.

La Cámara de Senadores reafirmó además su compromiso con la defensa de la democracia, la Constitución Política del Estado y la pacificación del país, ratificando su disposición de constituirse en un espacio de diálogo.

El pronunciamiento fue emitido este 20 de mayo de 2026 en medio de los bloqueos y conflictos sociales que afectan distintas regiones del país.

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