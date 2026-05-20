Vocero dice que Evo Morales alienta protestas para evadir proceso judicial

El vocero presidencial de Bolivia, José Luis Gálvez, afirmó este martes en declaraciones a EFE que el exmandatario Evo Morales (2006-2019) impulsa las protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz con la intención de "esquivar" el juicio en su contra por presunta trata agravada de personas.

"Lo que (Morales) quiere realmente es esquivar las responsabilidades ante la Justicia (...) esa es su principal motivación", indicó el portavoz.

El vocero enfatizó que la movilización social que exige la renuncia de Paz "no tienen la intención de dialogar" con el Ejecutivo y "está fuertemente ligada" a Morales para distraer a la población de la obligación que él tiene de "presentarse ante los estrados judiciales para explicar su situación legal".

Gálvez sostuvo que "corresponde" que el exmandatario "se presente ante la Justicia" boliviana y mencionó que "también tiene procesos afuera", por lo que "lo correcto es que él pudiera responder por estas acciones".

El portavoz aludió de esta forma a una denuncia penal de la Fundación Apolo contra Morales en Argentina por los presuntos delitos de abuso, corrupción y trata de menores supuestamente cometidos durante su estadía en ese país como asilado político en 2020.

Morales fue declarado en rebeldía hace una semana por un tribunal de la región sureña de Tarija, tras no presentarse al inicio del juicio en el que se lo acusa por trata agravada de personas por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016.

La corte también dictó una nueva orden de aprehensión contra el exmandatario, quien desde octubre de 2024 permanece en la región cocalera del Trópico de Cochabamba (centro), su bastión político y sindical, resguardado por cientos de sus seguidores.

El juicio quedó suspendido y solo seguirá su curso cuando Morales se presente ante las autoridades judiciales o la Policía ejecute la orden de captura.

Morales dijo al medio argentino AM750 que en Bolivia hay "una sublevación contra la aplicación del modelo neoliberal y contra el estado neocolonial" y apuntó contra el plan de reformas económicas anunciado por Paz.

El exgobernante también declaró a la emisora argentina Futurock que dos aviones Hércules enviados a Bolivia por Argentina en los últimos días para trasladar alimentos hacia ciudades afectadas por bloqueos de carreteras llevaban "gases lacrimógenos y balines".

Gálvez replicó que lo que dice el expresidente "es una mentira", que los aviones argentinos "en ningún caso" trajeron material antidisturbios y que únicamente trasladaron alimentos desde la región oriental Santa Cruz a La Paz.

El departamento de La Paz permanece incomunicado del resto del país desde hace 14 días debido a bloqueos de carreteras impulsados por sindicatos de campesinos con apoyo de la Central Obrera Boliviana (COB) y grupos afines a Morales, que exigen la renuncia de Paz.

Gálvez consideró que esa movilización busca la "ruptura del orden constitucional" en Bolivia y que el pedido de renuncia de Paz "no tiene ningún sentido".

Agregó que la posición del Gobierno es "diferenciar" entre los sectores que tienen necesidades y "deben ser escuchados" de aquellos que "tienen una intencionalidad política fuera de la Constitución".

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