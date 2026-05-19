TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Nacionales

Estados Unidos: “En Bolivia hay un golpe de estado en marcha”

Christopher Landau señaló que Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional de Bolivia y rechaza intentos de derrocar al presidente Rodrigo Paz mediante disturbios y bloqueos.

Red Uno de Bolivia

19/05/2026 18:42

Agregar Reduno en
Foto: Presidente Rodrigo Paz
Bolivia

Escuchar esta nota

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, se pronunció este 19 de mayo a través de su cuenta oficial de X/Twitter sobre los recientes conflictos en Bolivia. Landau señaló que grupos que perdieron en las elecciones de 2025 intentan derrocar al presidente constitucional Rodrigo Paz, organizando disturbios y bloqueos con el apoyo de crimen organizado y narcotraficantes.

“Que no quepa duda: quienes perdieron abrumadoramente en las urnas en Bolivia el año pasado están tratando de derrocar al presidente @Rodrigo_Paz, organizando disturbios y bloqueos con el apoyo del crimen organizado y los narcotraficantes”, escribió Landau.

El diplomático destacó que, en conversación con el presidente Paz, aseguró que Estados Unidos respalda firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia y rechaza cualquier intento de reemplazar el orden institucional por la anarquía.

“Esta tarde hablé con mi amigo el presidente Paz y le aseguré que Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia y rechaza este intento de sustituir el orden institucional por la anarquía”, enfatizó Landau.

El pronunciamiento subraya la postura de Estados Unidos frente a los conflictos recientes en La Paz y El Alto, reafirmando su compromiso con la estabilidad democrática y el respeto al resultado electoral en Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD