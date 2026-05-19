Estados Unidos: “En Bolivia hay un golpe de estado en marcha”

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, se pronunció este 19 de mayo a través de su cuenta oficial de X/Twitter sobre los recientes conflictos en Bolivia. Landau señaló que grupos que perdieron en las elecciones de 2025 intentan derrocar al presidente constitucional Rodrigo Paz, organizando disturbios y bloqueos con el apoyo de crimen organizado y narcotraficantes.

“Que no quepa duda: quienes perdieron abrumadoramente en las urnas en Bolivia el año pasado están tratando de derrocar al presidente @Rodrigo_Paz, organizando disturbios y bloqueos con el apoyo del crimen organizado y los narcotraficantes”, escribió Landau.

El diplomático destacó que, en conversación con el presidente Paz, aseguró que Estados Unidos respalda firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia y rechaza cualquier intento de reemplazar el orden institucional por la anarquía.

“Esta tarde hablé con mi amigo el presidente Paz y le aseguré que Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia y rechaza este intento de sustituir el orden institucional por la anarquía”, enfatizó Landau.

El pronunciamiento subraya la postura de Estados Unidos frente a los conflictos recientes en La Paz y El Alto, reafirmando su compromiso con la estabilidad democrática y el respeto al resultado electoral en Bolivia.

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