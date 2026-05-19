Bono PEPE: ¿Actualizaste el RUDE pero aún no figuras como habilitado? Esto responde la Gestora Pública

La entrega del Bono PEPE genera diversas consultas entre los padres de familia y tutores en el país. Una de las dudas más frecuentes en las plataformas digitales se resume en la consulta de una usuaria: “Yo ya fui a la unidad educativa, estoy habilitada ahí, pero aún en el sistema sigo sin estar habilitada”.

Ante esta situación, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo emitió una respuesta oficial aclarando el procedimiento: “Si ya fue a su unidad educativa a regularizar sus datos, pedirle que espere a la actualización de la lista de los beneficiarios”.

La institución estatal explicó que el proceso de habilitación para el Bono PEPE es continuo y automático mediante un cruce de datos. Por lo tanto, si un padre ya actualizó el Registro Único de Estudiantes (RUDE) pero todavía no aparece en el sistema de cobro, se debe a que la plataforma se encuentra realizando validaciones cruzadas con otras fuentes primarias para evitar errores y duplicidades. Las autoridades piden paciencia a la población mientras se procesa la información.

Factores clave para entender tu estado en el sistema

Para solucionar estos inconvenientes y confirmar si te corresponde recibir el beneficio, la Gestora Pública recomienda tomar en cuenta los siguientes puntos:

Restricción por hogar: El Programa PEPE otorga un único beneficio mensual por familia . Si en un mismo hogar conviven varias personas que ya reciben otros bonos estatales, el sistema aplicará de forma automática un criterio de exclusión para evitar cobros duplicados.

Verificación oficial: No te dejes llevar por rumores. Puedes consultar tu estado actual ingresando tu número de carnet de identidad directamente en el portal web oficial de la institución: Consulta Bono PEPE.

Canales para reclamos: Si estás seguro de cumplir con todos los requisitos y tu estado sigue figurando como inhabilitado tras los días de actualización, puedes acudir de forma presencial a las oficinas de la Gestora Pública. También puedes solicitar una guía personalizada llamando a la línea gratuita 800-101070 o escribiendo al número de WhatsApp 67195524.

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