¡Atención, Bolivia! El Bono PEPE se amplía y más familias podrán cobrar Bs 450

El Bono PEPE trae nuevas facilidades y ahora llegará a más beneficiarios en todo el país. Las autoridades anunciaron la ampliación de los criterios de acceso y una extensión en el plazo de cobro, con el objetivo de facilitar que más hogares puedan recibir este apoyo económico.

Con la nueva disposición, podrán acceder al beneficio el padre, madre o tutor registrado como titular de cobro del Bono Juancito Pinto gestión 2025, siempre que figure en el Registro Único de Estudiantes (RUDE).

Pero eso no es todo. También estarán habilitados otros familiares o responsables, como abuelos, abuelas, tíos, tías, hermanos, hermanas u otros tutores que hayan realizado el cobro y se encuentren registrados en el sistema RUDE.

Otra de las novedades más importantes es que el plazo de cobro fue ampliado hasta el viernes 19 de junio. Además, ya no será necesario esperar la fecha de nacimiento para acceder al pago, lo que permitirá agilizar la atención y evitar largas filas.

El beneficio económico alcanza los Bs 450 por persona, correspondientes a tres desembolsos mensuales. De esta manera, quienes todavía no retiraron el dinero podrán hacerlo directamente durante el periodo habilitado.

Los beneficiarios podrán acudir a cualquier entidad financiera autorizada presentando únicamente su cédula de identidad vigente.

Desde el Gobierno señalaron que estas medidas buscan ampliar el alcance del programa y garantizar que más familias bolivianas puedan acceder al apoyo económico en medio del contexto actual.

El Bono PEPE fue implementado como parte de una política de apoyo temporal destinada a sectores vulnerables, con el objetivo de aliviar la economía de miles de hogares. Según datos oficiales, el programa ya registra un importante nivel de ejecución en todo el país.

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