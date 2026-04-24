Más de 1,9 millones ya cobraron el Bono PEPE: revisa si aún estás habilitado

El Bono PEPE (Programa Extraordinario de Protección y Equidad) continúa avanzando en Bolivia. Según el último reporte oficial, hasta el 22 de abril de 2026 se alcanzó a más de 1.913.842 beneficiarios, lo que representa un 88,7% de ejecución a nivel nacional.

Ante este avance, el Gobierno decidió ampliar el plazo de cobro hasta el 19 de junio de 2026, permitiendo que más personas accedan a este beneficio económico.

¿Cuánto y hasta cuándo puedes cobrar?

El bono consiste en un pago único de Bs 450, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo.

Además, ahora puede cobrarse cualquier día hábil, ya que se eliminaron las restricciones por terminación de cédula de identidad.

¿Quiénes son los beneficiarios?

El programa está dirigido a:

Mujeres que reciben el Bono Juana Azurduy

Tutores que cobraron el Bono Juancito Pinto

Personas con discapacidad visual registradas

¿Cómo saber si estás habilitado?

Puedes verificar tu estado en la plataforma oficial de la Gestora Pública.

www.gestora.bo

Datos importantes

Desde el Gobierno se aclaró que:

Los recursos provienen del Tesoro General de la Nación y financiamiento externo.

No se afectan los aportes de jubilados ni la Renta Dignidad.

Se cumple con la Ley N°065 para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Para realizar el cobro, es indispensable presentar la cédula de identidad original en las entidades financieras autorizadas.

Mira la programación en Red Uno Play