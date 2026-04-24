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Sin acuerdo con el Gobierno, magisterio alista nuevas movilizaciones

El ejecutivo de los maestros urbanos de Santa Cruz, Lorenzo Chávez, confirmó que el sector masificará movilizaciones en La Paz y no descarta paro y bloqueos ante la falta de respuestas del Gobierno.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

24/04/2026 8:50

Ejecutivo de los maestros urbanos de Santa Cruz, Lorenzo Chávez
Santa Cruz, Bolivia

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El conflicto entre el magisterio urbano y el Gobierno se agudiza. Tras la ruptura del diálogo en la Sede de Gobierno, el ejecutivo de los maestros urbanos de Santa Cruz, Lorenzo Chávez, informó que el sector ingresará en una nueva fase de movilizaciones con medidas más contundentes.

“Vamos a radicalizar y masificar nuestras acciones en la ciudad de La Paz”, sostuvo el dirigente, al señalar que durante el fin de semana se organizarán nuevos contingentes desde distintos departamentos para reforzar las protestas la próxima semana.

Chávez cuestionó la falta de respuestas de las autoridades educativas y denunció que el sector fue reprimido durante sus movilizaciones. “En vez de callarnos con gasificaciones y respuestas violentas, vamos a seguir en la lucha”, afirmó.

El pliego petitorio se mantiene sin cambios. Los maestros exigen al Estado cubrir el 100% de los ítems en las unidades educativas, mejorar las condiciones en aula, nivelar horas de trabajo no remuneradas y otorgar un incremento salarial acorde al alza del costo de vida.

El dirigente también criticó a la autoridad educativa por, según dijo, desconocer la realidad que enfrentan los docentes en distintas regiones del país. “Se dirige la educación desde una oficina, sin conocer los contextos donde trabajamos”, cuestionó.

Además, advirtió que no se descartan medidas más drásticas como el paro de actividades y bloqueos si no se atienden sus demandas en los próximos días.

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