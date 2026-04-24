Florinda Meza manda consejo a Angela Aguilar para un matrimonio durarero, ¿qué dijo?

La actriz mexicana Florinda Meza expresó públicamente su respaldo a la cantante Ángela Aguilar, quien ha estado en el centro de la polémica por su relación con Christian Nodal y los recientes rumores de una supuesta crisis en su matrimonio.

Durante un encuentro con medios, la recordada intérprete de Doña Florinda en El Chavo del 8 fue consultada sobre la situación de la joven artista.

Lejos de alimentar la controversia, Meza optó por compartir un consejo basado en su propia experiencia sentimental con Roberto Gómez Bolaños, con quien mantuvo una relación de casi cuatro décadas.

“Mi abuela les decía a mis tías: ‘Nunca dures más de media hora enojada con tu marido y jamás vayas a la cama enojada’. Ese ha sido el éxito de mi matrimonio”, comentó la actriz, añadiendo con humor otro detalle personal sobre su convivencia.

Por otra parte, Florinda Meza también se refirió al revuelo generado por el videoclip “Un vals” de Christian Nodal, donde seguidores señalaron similitudes entre la modelo protagonista y figuras como Cazzu y Ángela Aguilar.

Ante esto, la actriz pidió no fomentar comparaciones entre artistas y restar importancia a polémicas. “Nadie debe hacer comparaciones, hay cosas más importantes”, señaló.

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