Escasez de diésel genera filas de hasta 13 cuadras en Cochabamba

Las filas de vehículos en surtidores de Cochabamba no solo continúan, sino que siguen en aumento, alcanzando hasta 13 cuadras de motorizados que esperan para cargar diésel en distintos puntos de la ciudad.

En zonas como la avenida Simón López, Cala Cala, la Ciclovía y la avenida Blanco Galindo, se observa una creciente acumulación de vehículos, entre camiones, transporte público, interdepartamental y particulares, que permanecen por horas e incluso días a la espera de combustible. El punto más crítico se registra en la avenida Simón López, donde la fila se ha extendido considerablemente.

La situación ha generado molestia entre los conductores, quienes denuncian la falta de soluciones. “Estamos sin subvención y sin combustible, estamos molestos con el Gobierno porque no podemos seguir así”, expresó un chofer.

Otros señalan que viven en incertidumbre y piden una pronta respuesta a las autoridades.

Ante la escasez, varios transportistas indicaron que han tenido que reprogramar sus viajes, mientras que otros optan por dormir en sus vehículos para no perder su turno y evitar robos de carga o autopartes.

La creciente longitud de las filas también está afectando la circulación vehicular en estas zonas, provocando congestión en vías principales. Muchos conductores acuden a surtidores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con la esperanza de que llegue mayor volumen de diésel y puedan finalmente abastecerse.

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