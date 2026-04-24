32 efectivos policiales dados de baja este año por faltas graves, según el Tribunal Disciplinario

Según el reporte del Tribunal Disciplinario de la Policía, 32 efectivos fueron dados de baja definitiva en lo que va del año debido a distintas faltas graves. Además, más de mil procesos continúan en investigación, lo que refleja la constante evaluación interna dentro de la institución.

"Este año hemos gestionado un total de 108 casos radicados en los tribunales departamentales disciplinarios", señaló un portavoz del Tribunal. Además de las bajas definitivas, también se han emitido 85 resoluciones de retiro temporal y 50 absolutorias.

Tipos de faltas y sanciones

Las faltas de los efectivos policiales se aplican bajo la Ley 101, que regula los procedimientos disciplinarios. Las sanciones varían según la gravedad de la infracción, que puede ir desde arrestos (artículo 11), suspensión de tres meses a un año (artículo 12), suspensión de uno a dos años (artículo 13), hasta la baja definitiva de los funcionarios (artículo 14).

“Las faltas van desde cuestiones administrativas hasta conductas mucho más graves, las cuales son sancionadas con la baja definitiva”, detalló el Tribunal.

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