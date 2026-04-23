Cisterneros confirman que llega combustible de Argentina y Paraguay

El sector del transporte pesado ha manifestado su inquietud ante las interrupciones en la cadena de suministros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. "Hemos visto con preocupación ese vacío en la logística de adquisición de producto de YPFB, no se puede dar ese lujo", sentenció el cisternero Sergio Cosqui al describir la fragilidad del sistema actual.

“Hay muchas cisternas que están pasando a Cochabamba y La Paz. El sector transporte es un sector muy golpeado, se está regularizando, pero el problema es que no sabemos por cuántos días”, indicó.

El impacto de la discontinuidad

La falta de una programación constante en las plantas de carga genera un efecto dominó que termina asfixiando a las estaciones de servicio de todo el departamento. Según explicó el dirigente, "días que no se carguen son días que afectan en la llegada del combustible al departamento, en la distribución a los surtidores", subrayando que el tiempo perdido es irrecuperable para la logística interna.

Aunque el flujo de unidades ha comenzado a mostrar signos de movimiento, la incertidumbre persiste entre los choferes. Cosqui fue enfático al señalar que "para que se normalice tiene que haber una continuidad", instando a que las compras y adquisiciones sean regulares para que la población deje de sufrir el desabastecimiento.

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