Transportistas en La Paz bloquean la autopista por escasez de combustibles

La falta de diésel en las estaciones de servicio ha llevado a los transportistas a tomar medidas extremas, bloqueando las principales avenidas y causando un caos vehicular en La Paz.

La protesta comenzó con el malestar de los transportistas que, después de varios días esperando para poder cargar combustible, decidieron bloquear la Avenida Perú y parte de la autopista. Los conductores de camiones y vehículos de transporte pesado, que han estado esperando hasta tres días para cargar combustible, están exigiendo una solución urgente al gobierno.

“Estamos molestos, hemos estado parados aquí durante días y no entendemos por qué tenemos que sufrir de esta manera”, expresó un transportista en la protesta. Los choferes denunciaron que, a pesar de la promesa de abastecimiento, el combustible sigue sin llegar a las estaciones y las filas en los surtidores continúan siendo interminables.

Bloqueos y caos vehicular

Las filas de vehículos se extienden por varios kilómetros, especialmente en la Avenida Perú, donde los transportistas han decidido bloquear ambos carriles. Esto ha generado un severo congestionamiento vehicular en la zona central de La Paz, con vehículos particulares y transporte público también atrapados en la protesta. La situación se ha tornado más tensa conforme avanzan las horas, ya que los choferes han decidido continuar con el bloqueo indefinido hasta que reciban respuestas sobre el abastecimiento de diésel.

“Vamos a mantener el bloqueo esta noche y la madrugada, hasta que nos den una respuesta sobre el combustible”, aseguró un conductor mientras se mantenía en el lugar del bloqueo.

La demanda de los transportistas

Los transportistas exigen que el gobierno garantice el suministro de diésel para evitar que su actividad se siga viendo afectada.

“Necesitamos combustible para poder trabajar, estamos detenidos sin poder hacer nada, y la situación está afectando no solo a nosotros, sino a toda la población que depende del transporte para movilizarse”, indicaron los manifestantes.

A pesar de los intentos del gobierno por normalizar la distribución de combustibles, las autoridades aún no han logrado ofrecer una solución efectiva a la escasez que afecta a varios departamentos.

Bloqueo indefinido

Los bloqueos seguirán de manera indefinida según lo determinado por los transportistas, quienes exigen que las autoridades actúen rápidamente para resolver la crisis de combustible que está afectando no solo a los conductores, sino a toda la economía local.

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