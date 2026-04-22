Transporte exige “ente neutral” tras renuncia de Cronembold en YPFB

La renuncia de la presidenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Claudia Cronembold, generó inmediatas reacciones en el sector del transporte, que calificó la decisión como previsible y exigió cambios profundos en la estatal petrolera.

El dirigente del transporte pesado, Santos Escalante, sostuvo que la situación actual evidencia la necesidad de una reestructuración total en la empresa.

“Prácticamente nosotros lo veíamos venir, creo que en este momento necesitamos alguien que se haga cargo de la presidencia de Yacimientos, porque hay que tomar decisiones radicales”, afirmó.

Escalante cuestionó el estado en el que se encuentra la institución y aseguró que los problemas en el abastecimiento no son recientes.

“YPFB se tiene que reestructurar de nueva manera porque prácticamente lo que han hecho con la institución en este momento está peor”, manifestó.

Asimismo, expresó la preocupación del sector por la calidad del combustible que ingresa al país, señalando que no existe confianza en los mecanismos de control actuales.

“No puede ser la misma ANH la que fiscalice la calidad de gasolina, necesitamos un ente neutral”, indicó.

El dirigente también advirtió que los compromisos asumidos por las autoridades no se están cumpliendo en los plazos establecidos.

“Se había dicho que los resarcimientos iban a tardar 72 horas, pero a la fecha está tardando más de eso”, reclamó.

En ese contexto, el sector transporte demandó la designación de una nueva autoridad que garantice soluciones inmediatas y devuelva certidumbre al suministro de carburantes en el país.

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