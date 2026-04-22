Claudia Cronenbold presenta su renuncia irrevocable a la presidencia de YPFB

La presidenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Claudia Cronenbold, presentó su renuncia irrevocable al cargo a menos de un mes de haber sido posesionada por el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.

La dimisión fue formalizada mediante una carta dirigida al presidente Rodrigo Paz, en la que la ahora exautoridad señala que la recuperación de la estatal petrolera requiere una reingeniería legal y administrativa de largo aliento.

En el documento, Cronenbold advierte sobre la existencia de complejos obstáculos burocráticos heredados que deben ser desmontados de forma segura para garantizar el funcionamiento eficiente de la empresa.

“Entendiendo que el Gobierno Nacional requiere resultados con una celeridad que los tiempos técnicos y los marcos legales actuales condicionan, considero que lo más responsable y leal con el proyecto de país es permitir que se exploren nuevas rutas de gestión que se alineen con las urgencias de la agenda nacional”, señala la carta.

Asimismo, la exautoridad indicó que deja el cargo con la satisfacción de haber identificado los principales nudos críticos que deben ser resueltos y aseguró que la transición se realizará bajo estándares de transparencia, garantizando la continuidad de las operaciones estratégicas de la empresa.

La salida de Cronenbold se produce en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la calidad de los combustibles y denuncias del sector productivo de Santa Cruz, que advierten sobre la escasez de diésel para concluir la cosecha y planificar una nueva campaña agrícola.

Ayer, el ministro Medinaceli fue consultado sobre la calidad de los combustibles y la autoridad se limitó a señalar que esa pregunta se la deberían trasladar a la parte operativa de YPFB.

Cronenbold había sido designada el pasado 30 de marzo en un acto oficial encabezado por el presidente Paz, junto a autoridades del área energética, en medio de expectativas por encarar cambios en la estatal petrolera.

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