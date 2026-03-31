Choferes ven como “señal positiva” cambio de presidente de YPFB

Tras la posesión de la nueva presidenta de YPFB, Claudia Cronenbold, dirigentes del transporte calificaron el cambio como una respuesta a sus demandas planteadas durante recientes movilizaciones.

El dirigente de la Federación Primero de Mayo, Edson Valdez, señaló que la destitución del anterior presidente de la estatal era uno de los principales pedidos del sector.

“Ha sido una de las demandas que hemos tenido… la destitución del presidente de YPFB”, afirmó.

Exigen investigaciones

Valdez también sostuvo que las autoridades que estuvieron al frente de la estatal deben ser investigadas.

“Hemos pedido que el Ministerio Público de oficio cite a quienes han manejado irresponsablemente YPFB”, indicó.

Pedido sobre el ministro

El dirigente recordó que inicialmente también se solicitó la renuncia del ministro de Hidrocarburos; sin embargo, tras reuniones con el Gobierno, se decidió que continúe en el cargo.

“Se han dado explicaciones y la dirigencia aceptó que se quede el ministro”, comentó.

Demandan coordinación con nueva autoridad

El sector ahora espera reunirse con la nueva presidenta de YPFB para avanzar en los acuerdos alcanzados.

“Que se reúna a la brevedad con el sector transporte para continuar el trabajo”, señaló Valdez.

Continuarán controles

Los choferes anunciaron que seguirán con las verificaciones a la calidad del combustible, incluyendo inspecciones y toma de muestras en surtidores.

“Eso va a continuar… es importante darle continuidad al trabajo”, afirmó.

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