¿Quién es Claudia Cronenbold, la nueva presidenta de YPFB?

Claudia Cronenbold Harnés es la nueva presidenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que asumió el cargo tras la renuncia de Yussef Akly. Nacida en Santa Cruz de la Sierra, cuenta con una sólida formación académica orientada al sector empresarial y energético.

Es ingeniera industrial titulada de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y posee un MBA en Gestión de Negocios Internacionales por el IBMEC Educacional S.A. de Brasil.

Además, realizó estudios en el Programa de Desarrollo Gerencial de Harvard Business School, fortaleciendo su perfil ejecutivo a nivel internacional.

Trayectoria en el sector energético

Cronenbold cuenta con una amplia experiencia en la industria de hidrocarburos, tanto en Bolivia como en el exterior.

Fue directora corporativa de Petrobras Colombia y ocupó cargos estratégicos en Petrobras Brasil, donde trabajó en planificación y evaluación económica de negocios internacionales.

En Bolivia, se desempeñó como gerente de planificación y evaluación de desempeño de Petrobras Bolivia y posteriormente como gerente general de Transierra S.A., una empresa clave en el transporte de gas.

Otras instituciones

También lideró espacios institucionales, siendo presidenta de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo.

Desde esa posición impulsó el diálogo entre el sector público y privado, fortaleciendo la institucionalidad del sector energético.

Asimismo, trabajó en el ámbito financiero como gerente nacional de planeamiento del Banco Económico S.A.

Reconocimiento internacional

A nivel global, ocupó cargos como vicepresidenta para América Latina del Consejo Mundial de Energía y presidenta del capítulo Bolivia del mismo organismo.

Su trayectoria le ha valido reconocimientos como referente regional del sector energético y ejemplo de liderazgo femenino.

Nuevo reto en YPFB

Ahora, al frente de YPFB, Cronenbold asume el desafío de fortalecer la estatal petrolera, mejorar la gestión del sector y garantizar el abastecimiento de combustibles en el país.

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