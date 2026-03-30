Rodrigo Paz posesiona a Claudia Cronenbold como presidenta de YPFB

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, posesionó a Claudia Cronenbold como nueva presidenta ejecutiva de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en un acto oficial en Casa Grande del Pueblo donde la autoridad juró cumplir sus funciones en defensa de los intereses del país.

“Jura por Dios, la patria y la Constitución cumplir responsablemente sus funciones”, expresó el mandatario durante la toma de juramento.

Tras el acto, Cronenbold agradeció la confianza y asumió el compromiso de liderar la empresa estatal.

“Es un honor para mí… cuente con mi total compromiso y dedicación para hacer un excelente papel”, afirmó.

Nueva etapa en YPFB

El jefe de Estado señaló que la designación marca el inicio de una nueva etapa en la estatal petrolera, destacando la necesidad de recuperar su rol estratégico.

“Viene un segundo tiempo para YPFB, con muchos objetivos y sueños por construir”, sostuvo.

Entre las metas planteadas, mencionó el impulso a la producción nacional de gasolina en el corto plazo.

Lucha contra la corrupción

Paz también enfatizó que uno de los principales desafíos será enfrentar la corrupción dentro de la empresa.

“Será una lucha muy dura… para recuperar una empresa estatal para todos los bolivianos”, indicó.

El mandatario aseguró respaldo total del Gobierno a la nueva presidenta para encarar este proceso.

Agradecimiento a Akly Durante el acto, el presidente agradeció la labor del ahora ex titular de YPFB, Yussef Akly, quien encabezó una primera etapa al frente de la estatal.

Compromiso con el país

Cronembold, reconocida por su trayectoria en el sector energético, asumió el cargo con el objetivo de fortalecer la empresa y mejorar su gestión.

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