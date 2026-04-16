Transportistas denuncian que menos del 10% recibió resarcimiento

El dirigente del Transporte Libre, Limberth Tancara, denunció que menos del 10% de los afectados por la mala calidad del combustible ha recibido hasta el momento algún tipo de resarcimiento en el departamento de La Paz.

Según el representante del sector, el avance es mínimo y no refleja la cantidad de transportistas perjudicados.

“No llegamos ni al 10%… es una mínima parte de los compañeros que han recibido el resarcimiento”, afirmó Tancara.

Trámites con dificultades

El dirigente señaló que el proceso de compensación presenta múltiples problemas, como observaciones y rechazos constantes, lo que genera retrasos y molestia entre los afectados.

“Hay mucha observación, mucho rechazo del trámite… y pocos compañeros han recibido el desahucio”, explicó.

Cambio en el sistema

Además, indicó que el sistema dejó de ser completamente digital y ahora se realiza de forma presencial, lo que también estaría afectando la agilidad del proceso.

Persisten los casos

Tancara aseguró que, aunque con menor frecuencia, aún se registran casos de vehículos afectados por combustible en mal estado.

“De existir, sí existen… por eso pedimos que la autoridad explique qué está pasando”, manifestó.

Pedido de reunión

Ante esta situación, el sector del Transporte Libre solicitó una reunión con las autoridades para evaluar el proceso y encontrar soluciones que permitan agilizar los pagos.

Exigen respuestas

Los transportistas demandan mayor transparencia y garantías en el proceso, advirtiendo que el bajo nivel de compensaciones continúa afectando al sector.

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