YPFB intensifica operaciones para normalizar suministro de combustibles

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este domingo que el abastecimiento de diésel en Santa Cruz se realiza conforme a la programación establecida; sin embargo, la demanda actual, impulsada por el inicio de la cosecha de verano y la zafra cañera, ha superado las previsiones, generando presión en la logística de distribución y filas en algunas estaciones de servicio.

El vicepresidente de YPFB, Sebastián Daroca, explicó que la planificación se basa en un pronóstico técnico aprobado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y socializado con los surtidores para organizar el despacho.

“Ese pronóstico ha sido superado en un 40% en el caso del diésel y en un 15% en gasolina. Estamos consiguiendo atender esos volúmenes, pero en el límite de la logística”, precisó.

Pese al incremento extraordinario de la demanda, la estatal aseguró que continúa despachando volúmenes de manera regular para cubrir el mercado interno. No obstante, el desajuste entre lo programado y lo efectivamente requerido ha reducido los márgenes operativos, obligando a intensificar las operaciones logísticas.

La empresa recordó que el abastecimiento de combustibles es un proceso integral que involucra planificación, importación, almacenaje, transporte y distribución, etapas que requieren coordinación permanente con entidades regulatorias y operadores del sector.

Finalmente, Daroca aseguró que se ejecutan acciones operativas adicionales para restablecer los niveles de stock y responder al nuevo escenario de demanda.

“Estamos trabajando intensamente para normalizar y atender estas nuevas demandas”, afirmó, al reiterar que los volúmenes planificados continúan siendo despachados de forma sostenida en el departamento.

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