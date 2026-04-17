Distribución de combustible contará con certificado de origen desde hoy, según Asosur y YPFB

Desde este jueves, la distribución de combustibles en el país incorporará un certificado de origen en cada despacho hacia las estaciones de servicio, informó Carla Zuleta, representante de la Asociación de Surtidores de Combustible (Asosur).

La medida forma parte de los acuerdos alcanzados entre YPFB y el sector privado para reforzar los controles en la cadena de comercialización.

Garantía de calidad

El certificado permitirá verificar la procedencia del combustible desde su salida de planta hasta su llegada a los surtidores, con el objetivo de asegurar que el producto cumpla con los estándares establecidos.

La iniciativa busca dar mayor transparencia y confianza a los usuarios ante denuncias previas sobre la calidad del carburante.

Coordinación institucional

La implementación de este mecanismo se enmarca en una reunión técnica entre YPFB y ASOSUR, donde se acordó fortalecer la logística de abastecimiento y mejorar los controles en todo el proceso de distribución.

“Se reforzarán los controles conjuntos sobre la calidad del producto en planta y en surtidores”, señalaron desde la estatal.

Mejora en el abastecimiento

Además del certificado de origen, YPFB se comprometió a optimizar los tiempos de entrega, priorizando zonas con mayor demanda, especialmente en temporadas críticas.

Atención al usuario

Como parte de los acuerdos, Asosur también implementará un protocolo de atención y un canal de reclamos directo, en coordinación con la estatal, para responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad.

Seguimiento permanente

Las instituciones acordaron instalar una mesa técnica mensual para evaluar el cumplimiento de los compromisos y realizar ajustes en el sistema de distribución de combustibles.

Objetivo común

Desde el sector se destacó que el trabajo conjunto apunta a garantizar un servicio continuo, sin especulación y con calidad certificada para todos los usuarios.

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