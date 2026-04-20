“Están afectando a los sectores”: Asosur exige a YPFB cumplir compromisos y normalizar despachos de diésel

La Asosur se declaró en estado de emergencia ante la disminución en el suministro de diésel, situación que según advierten ya está generando afectaciones en el sector agropecuario y podría extenderse al conjunto de la población si no se corrige de inmediato.

Desde la entidad señalaron que la demanda diaria en esta temporada alcanza aproximadamente los 3,5 millones de litros; sin embargo, los volúmenes despachados han disminuido progresivamente. De recibir entre 2,6 y 2,7 millones de litros, actualmente apenas llegan a los 2 millones, lo que representa un déficit significativo para cubrir las necesidades del mercado.

La gerente de Asosur, Susy Dorado, explicó que la situación es crítica debido a la alta demanda del sector productivo. “Es una emergencia porque se están afectando a todos los sectores, especialmente el agro”, afirmó, al advertir que la reducción en el suministro compromete actividades clave en plena temporada agrícola.

Otro de los puntos de preocupación es la paralización de unidades de transporte. De las aproximadamente 300 cisternas que operan diariamente en la distribución, al menos un centenar permanece detenido en plantas de carga a la espera de instrucciones. Esta situación retrasa la logística y profundiza el problema de abastecimiento en los surtidores.

Desde el sector demandan que YPFB cumpla con los compromisos de despacho y brinde una respuesta clara sobre las causas de la reducción. Asimismo, exhortan a restablecer de manera urgente la provisión de diésel para evitar un impacto mayor en la producción agrícola, el transporte y el abastecimiento de bienes.

Asosur advirtió que, de no resolverse el problema en el corto plazo, podrían generarse efectos en cadena que afectarían tanto a la economía regional como al consumo cotidiano de la población.

YPFB intensifica operaciones para normalizar suministro de combustibles

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este domingo que el abastecimiento de diésel en Santa Cruz se realiza conforme a la programación establecida; sin embargo, la demanda actual, impulsada por el inicio de la cosecha de verano y la zafra cañera, ha superado las previsiones, generando presión en la logística de distribución y filas en algunas estaciones de servicio.

El vicepresidente de YPFB, Sebastián Daroca, explicó que la planificación se basa en un pronóstico técnico aprobado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y socializado con los surtidores para organizar el despacho.

“Ese pronóstico ha sido superado en un 40% en el caso del diésel y en un 15% en gasolina. Estamos consiguiendo atender esos volúmenes, pero en el límite de la logística”, precisó.

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