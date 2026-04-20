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Policial

¿Por qué delitos investigan al exedecán de Oviedo? Su defensa anuncia pruebas de inocencia

El abogado Hugo Vaca informó que su cliente se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía Departamental; sin embargo, debido a la existencia de una resolución de aprehensión vigente, esta fue ejecutada por las autoridades.

Charles Muñoz Flores

20/04/2026 15:50

Hugo Vaca, abogado del exedecán del ministro de Gobierno. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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El capitán de la Policía, Christian Rodríguez, exedecán del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, fue aprehendido en las últimas horas en el marco de una investigación por varios presuntos delitos, mientras su defensa legal asegura que demostrará su inocencia ante la justicia.

El abogado Hugo Vaca informó que su cliente se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía Departamental; sin embargo, debido a la existencia de una resolución de aprehensión vigente, esta fue ejecutada por las autoridades.

“Nos hemos hecho presentes a objeto de realizar la presentación espontánea y, como hay una resolución de aprehensión vigente, se ha ejecutado la misma”, explicó el jurista.

Rodríguez es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, concusión, encubrimiento y uso indebido de influencias, según confirmó su defensa tras tomar conocimiento formal del caso.

De acuerdo con Vaca, la vinculación del capitán surge por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones como ayudante de órdenes del ministro de Gobierno. No obstante, el abogado sostuvo que cuentan con documentación que demostraría que otro investigado habría incumplido sus funciones y no siguió el conducto regular correspondiente.

“Tenemos toda la documentación de respaldo para demostrar que el otro investigado no cumplió con sus funciones. Estos elementos serán presentados cuando mi defendido declare y en la audiencia de medidas cautelares”, señaló.

La defensa no descartó la presentación de incidentes procesales en el marco del proceso, mientras se aguarda la audiencia cautelar que definirá la situación jurídica del exedecán.

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