Escándalo en Italia: red clandestina involucra a futbolistas famosos

Un operativo de la Guardia di Finanza permitió desarticular en Milán una organización acusada de explotar la prostitución bajo la fachada de eventos de lujo. La causa, liderada por la fiscal adjunta Bruna Albertini, derivó en la detención de cuatro personas y en la incautación de más de 1,2 millones de euros vinculados a actividades ilícitas según informaron medios internacionales.

De acuerdo a la investigación, la red ofrecía experiencias completas a clientes de alto poder adquisitivo: cenas en restaurantes exclusivos, acceso a discotecas y encuentros privados en hoteles o departamentos. Entre los asistentes figuraban empresarios, figuras públicas y futbolistas de la Serie A, quienes no están imputados, ya que su participación como clientes no constituye delito.

Distintos reportes periodísticos señalan que el número de jugadores vinculados podría rondar entre 50 y 70. Entre los nombres que trascendieron aparecen Achraf Hakimi, Dušan Vlahović, Rafael Leão, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Olivier Giroud y Arthur Melo, aunque las autoridades mantienen reserva sobre las identidades.

La estructura operaba también a través de redes sociales, donde promocionaba eventos exclusivos y contactaba potenciales clientes. Además, organizaba viajes internacionales, ampliando su alcance más allá de Italia. Las escuchas telefónicas incorporadas al caso revelan detalles sobre la logística y la participación de figuras del deporte y otros ámbitos.

Uno de los aspectos más delicados es el uso de óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”, durante las reuniones. Esta sustancia, difícil de detectar en controles, habría sido utilizada en varios encuentros, lo que encendió las alertas en el entorno deportivo.

El caso se originó tras la denuncia de una mujer vinculada al circuito, cuyo testimonio permitió reconstruir el funcionamiento interno de la organización, que incluso continuó operando durante restricciones sanitarias. Las investigaciones siguen en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas semanas, mientras crece el impacto en el fútbol italiano.

Mira la programación en Red Uno Play