Lo último: la decisión de Robatto tras la derrota de Bolívar con Independiente

Se conoció que Flavio Robatto presentó su renuncia como director técnico de Club Bolívar tras la derrota por 1-2 frente a Independiente Petrolero, en partido correspondiente a la tercera fecha de la División Profesional del fútbol boliviano.

El encuentro se disputó en el estadio Hernando Siles, donde la Academia paceña no logró sostener el resultado y terminó cediendo ante el cuadro chuquisaqueño, situación que habría marcado el punto de quiebre para el estratega de 52 años.

Pese a que Robatto no anunció públicamente su salida en conferencia de prensa, trascendió que comunicó su decisión en el vestuario, directamente a sus jugadores, según fuentes internas del club.

De confirmarse oficialmente su salida, Robatto se convertiría en el entrenador con mayor tiempo al mando del equipo durante la gestión de BAISA en los últimos años.

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