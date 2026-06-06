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Dónde ver Bolivia vs. Escocia: horario, estadio y transmisión del amistoso internacional

La Verde enfrentará este sábado 6 de junio a Escocia desde las 16:00, hora boliviana, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. 

Red Uno de Bolivia

06/06/2026 16:04

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Dónde ver Bolivia vs. Escocia: horario, estadio y transmisión del amistoso internacional. Foto La Verde FBF
Mundo

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La Selección Boliviana vuelve a la cancha este sábado 6 de junio para enfrentar a Escocia en un partido amistoso internacional que marcará el inicio de una nueva etapa para la Verde.

El encuentro se disputará desde las 16:00, hora boliviana, en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos.

El partido forma parte de los amistosos internacionales de fecha FIFA y será una prueba importante para el equipo dirigido por Óscar Villegas, que comienza a proyectar el camino rumbo al próximo proceso clasificatorio.

La transmisión para Bolivia estará disponible por el canal estatal, en señal abierta, y también por el cable autorizado. 

Durante la semana, la delegación boliviana viajó a Estados Unidos y se instaló en Nueva Jersey, donde fue recibida por residentes bolivianos que acompañaron al plantel nacional.

La Verde llegó con una nómina reducida, debido a que algunos jugadores no pudieron viajar por problemas migratorios o lesiones. Entre las principales ausencias se encuentra Ramiro Vaca, jugador del Wydad de Marruecos.

Bolivia buscará mostrar una nueva imagen ante una selección escocesa que llega con ritmo competitivo y que utiliza este partido como preparación mundialista.

Para el combinado nacional, el amistoso representa una oportunidad para probar variantes, consolidar nuevos nombres y medir fuerzas ante un rival europeo.

Después de este compromiso, Bolivia también tiene previsto enfrentar a Argelia el 10 de junio, en otro duelo internacional de preparación.

Detalles del partido

Partido: Bolivia vs. Escocia
Fecha: sábado 6 de junio de 2026
Hora: 16:00, hora boliviana
Estadio: Sports Illustrated Stadium
Ciudad: Harrison, Nueva Jersey
 

Mira la programación en Red Uno Play

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