Dónde ver Bolivia vs. Escocia: horario, estadio y transmisión del amistoso internacional

La Verde enfrentará este sábado 6 de junio a Escocia desde las 16:00, hora boliviana, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.
06/06/2026 16:04
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La Selección Boliviana vuelve a la cancha este sábado 6 de junio para enfrentar a Escocia en un partido amistoso internacional que marcará el inicio de una nueva etapa para la Verde.
El encuentro se disputará desde las 16:00, hora boliviana, en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos.
El partido forma parte de los amistosos internacionales de fecha FIFA y será una prueba importante para el equipo dirigido por Óscar Villegas, que comienza a proyectar el camino rumbo al próximo proceso clasificatorio.
La transmisión para Bolivia estará disponible por el canal estatal, en señal abierta, y también por el cable autorizado.
Durante la semana, la delegación boliviana viajó a Estados Unidos y se instaló en Nueva Jersey, donde fue recibida por residentes bolivianos que acompañaron al plantel nacional.
La Verde llegó con una nómina reducida, debido a que algunos jugadores no pudieron viajar por problemas migratorios o lesiones. Entre las principales ausencias se encuentra Ramiro Vaca, jugador del Wydad de Marruecos.
Bolivia buscará mostrar una nueva imagen ante una selección escocesa que llega con ritmo competitivo y que utiliza este partido como preparación mundialista.
Para el combinado nacional, el amistoso representa una oportunidad para probar variantes, consolidar nuevos nombres y medir fuerzas ante un rival europeo.
Después de este compromiso, Bolivia también tiene previsto enfrentar a Argelia el 10 de junio, en otro duelo internacional de preparación.
Detalles del partido
Partido: Bolivia vs. Escocia
Fecha: sábado 6 de junio de 2026
Hora: 16:00, hora boliviana
Estadio: Sports Illustrated Stadium
Ciudad: Harrison, Nueva Jersey
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