Caso Aramayo: aprehenden a capitán de la Policía tras declaración de alias “Gumito”

La investigación por el asesinato de Mauricio Aramayo, exdirector departamental del Senasag en Tarija, registró un nuevo avance con la aprehensión de un capitán de la Policía Boliviana, luego de la declaración brindada por José Antonio Gumucio Torrico, alias “Gumito”.

El fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro Palacios, informó que Gumucio fue trasladado desde el departamento del Beni hasta Tarija, donde prestó su declaración informativa policial y aportó datos considerados relevantes para el caso.

“Nos ha brindado mucha información, información que más que todo nos ha venido a corroborar la hipótesis que tenía la Fiscalía”, manifestó Mogro.

De acuerdo con la autoridad, la declaración de alias “Gumito” permitió profundizar la investigación sobre la presunta participación de un funcionario policial en el caso.

A raíz de esa información, el Ministerio Público emitió un mandamiento de aprehensión contra un capitán de Policía, el cual fue ejecutado durante la tarde del viernes en la ciudad de Tarija. Posteriormente, también se realizó un allanamiento en su vivienda.

Según explicó Mogro, la versión proporcionada por Gumucio apunta a que el oficial habría tenido conocimiento previo de que el crimen iba a ejecutarse.

“El capitán ya conocía que iba a pasar este hecho”, afirmó el fiscal departamental.

La Fiscalía recordó que, dentro de la hipótesis investigativa, el asesinato de Mauricio Aramayo habría sido planificado con varios días de anticipación.

Además, el Ministerio Público investiga si el uniformado habría proporcionado información sobre las pesquisas en curso a los involucrados en el asesinato, favoreciendo presuntamente la fuga de los autores materiales.

“Ayudó a evadir a la justicia a los autores materiales”, aseguró Mogro.

El capitán aprehendido será sometido a una declaración informativa en calidad de investigado. Posteriormente, la Fiscalía presentará la imputación correspondiente ante la autoridad jurisdiccional, que deberá definir su situación jurídica.

Mogro indicó que el delito principal investigado es asesinato, aunque ahora corresponde establecer el grado de participación de cada una de las personas involucradas en el caso.

La autoridad fiscal señaló que la información obtenida continúa siendo procesada por una comisión conformada por seis fiscales y equipos especializados de la Policía, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.

“Sí les puedo asegurar de que hay otras personas que van a ser investigadas”, afirmó el fiscal departamental.

Alias “Gumito” fue aprehendido durante un operativo realizado en San Ignacio de Moxos, en el departamento del Beni, tras varios meses de seguimiento. Posteriormente fue trasladado a Tarija en una aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

De acuerdo con las investigaciones, Gumucio habría conducido la motocicleta utilizada para trasladar al ciudadano uruguayo Marco Adrián Cardona, quien admitió haber disparado contra Mauricio Aramayo la noche del 8 de enero, cuando la víctima se dirigía a su domicilio.

Alias “Gumito” ya fue sometido a una audiencia cautelar y actualmente cumple detención preventiva en el penal de Morros Blancos por su presunta participación en el asesinato.

Además de este proceso, Gumucio también fue puesto a disposición de la justicia por el delito de tráfico de sustancias controladas. Según informó la Fiscalía, aceptó su participación en ese hecho y solicitó someterse a un procedimiento abreviado.

“Ha aceptado su participación y ha solicitado mediante su abogado someterse a un procedimiento abreviado”, indicó Mogro.

El fiscal precisó que Gumucio ya cuenta con una sentencia condenatoria ejecutoriada de 10 años de presidio sin derecho a indulto por ese delito.

Hasta la fecha, la investigación permitió la captura de varios implicados, entre ellos Marco Adrián Cardona, señalado como autor de los disparos; Carlos Alejandro Rojas, acusado de trasladar al sicario desde Yacuiba hasta Tarija y planificar su retorno; y José Antonio Gumucio Torrico, alias “Gumito”, identificado como el conductor de la motocicleta utilizada en el ataque.

Mientras tanto, continúa prófugo Mijail Rodríguez, señalado por la Fiscalía como presunto autor intelectual del crimen.

Según la investigación, Rodríguez habría intentado sobornar a Mauricio Aramayo cuando este dirigía el Senasag y, tras ser rechazado, habría planificado una venganza.

El Ministerio Público mantiene en reserva la identidad de otras personas investigadas, mientras avanza el procesamiento de la nueva información obtenida en el caso.

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