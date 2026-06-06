Policía herido de bala en San Julián llega de urgencia al Hospital Obrero

El primer efectivo policial herido durante los enfrentamientos en San Julián llegó de urgencia a la capital cruceña para recibir atención médica especializada. El uniformado fue ingresado al Hospital Obrero de las 400 camas, ubicado en el tercer anillo de la zona Mutualista, tras haber recibido presuntamente un impacto de bala en la cabeza.

Traslado crítico a la capital

El policía fue trasladado de inmediato en una camilla por paramédicos que monitorearon sus signos vitales durante el trayecto desde la zona de conflicto. Este severo incidente se suma al reporte de un segundo efectivo del Grupo Delta, quien también requirió auxilio médico tras ser alcanzado por un proyectil en la pierna derecha.

Las agresiones armadas perpetradas por los manifestantes civiles frustraron el plan de despeje vial y obligaron al repliegue de los contingentes policiales y militares tras cuatro horas de enfrentamientos. Durante la retirada, la Unidad de Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) levantó una barrera de contención frente a los manifestantes que usaban armas largas y piedras.

Reorganización de los movilizados

Tras levantar el bloqueo en el ingreso a San Julián, los civiles movilizados se reorganizaron en motocicletas e instalaron un nuevo punto de bloqueo en la Comunidad de San Andrés. Con esta acción, la extrema medida de presión que ya lleva 23 días de vigencia se reactivó de manera inmediata en un sector colindante.

La intervención estatal dejó un saldo preliminar de varias personas arrestadas y sospechosos identificados por disparar contra las fuerzas del orden. Actualmente, patrullas combinadas ejecutan intensos rastrillajes en los cultivos circundantes y en las zonas de monte para capturar a los civiles implicados que se dieron a la fuga.

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