Varios arrestados tras enfrentamientos durante el desbloqueo en San Julián

El operativo de desbloqueo ejecutado este sábado en el municipio cruceño de San Julián dejó varias personas arrestadas y varias horas de tensión entre efectivos policiales, militares y manifestantes que mantenían bloqueada la carretera que conecta Santa Cruz con Beni desde hace más de 20 días.

Durante las acciones de intervención, uno de los arrestados fue consultado sobre si portaba algún objeto o arma de fuego. “No tengo nada”, respondió mientras era conducido por los efectivos.

La Policía informó que logró identificar a varios de los presuntos responsables de los ataques contra las fuerzas del orden. Según reportes preliminares, algunos movilizados se habrían internado entre los cultivos cercanos al punto de bloqueo y existirían indicios de que portarían armas de fuego.

Asimismo, se reportó que una persona vestida con una polera roja escapó hacia una zona de monte. Ante esta situación, los uniformados desplegaron un rastrillaje para localizar a los manifestantes que abandonaron el lugar durante la intervención.

Los enfrentamientos se prolongaron por más de tres horas desde el inicio del operativo, alrededor de las 06:00. En medio de la tensión, efectivos denunciaron haber recibido disparos. Testigos registraron momentos de confusión cuando, tras una serie de detonaciones, un policía cayó al suelo mientras otros uniformados alertaban sobre la presencia de disparos.

Mientras avanzaban las tareas de despeje de la vía, contingentes militares permanecían resguardando el área para evitar que los manifestantes retomaran el control del predio o reinstalaran los puntos de bloqueo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y establecer si efectivamente se utilizaron armas de fuego durante los enfrentamientos registrados en San Julián.

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