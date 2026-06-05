En medio de un estricto operativo de seguridad, el dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Justino Apaza, fue conducido a celdas policiales tras una intensa jornada judicial. El traslado se ejecutó una vez que la autoridad jurisdiccional determinó los riesgos procesales del imputado.

Foto: APG.

Reclusión en San Pedro

La audiencia de medidas cautelares se prolongó hasta altas horas de la madrugada y concluyó con la orden de detención preventiva por seis meses. El líder vecinal cumplirá esta medida excepcional en el penal de San Pedro mientras el Ministerio Público avanza con la etapa investigativa.

Los cargos presentados por la Fiscalía General del caso incluyen delitos de extrema gravedad como terrorismo y asociación delictuosa. Asimismo, se le acusa formalmente por instigación pública a delinquir y atentados contra la seguridad de los medios de transporte y servicios públicos.

Bloqueos en La Paz

La investigación penal surge a raíz de las recientes movilizaciones y bloqueos de rutas que paralizaron diversas regiones del departamento de La Paz. Las autoridades judiciales vinculan directamente el liderazgo de Apaza con estas medidas de presión que afectaron el libre tránsito ciudadano.

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