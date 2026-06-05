Joven logra escapar de presunto secuestro y capturan a taxista sospechoso en Santa Cruz

Una joven de 18 años logró escapar de un presunto intento de secuestro en la zona de la Villa Primero de Mayo, en Santa Cruz. El principal sospechoso, un taxista, fue capturado por familiares y vecinos de la víctima y posteriormente entregado a la Policía.

El hecho ocurrió cerca de las 05:00 ayer jueves en el barrio Tomarita, en inmediaciones del décimo anillo y la avenida Tres Pasos al Frente.

Según el relato de la familia, la joven salió de su domicilio para dirigirse a su fuente laboral y esperaba transporte público cuando fue abordada por un vehículo de servicio público.

La madre de la víctima contó que, al no encontrar un micro disponible, la joven observó que un taxi se detuvo cerca de ella. Sin embargo, el conductor descendió del vehículo y se aproximó de manera sospechosa.

"Mi hija estaba esperando al micro y un taxi se paró. El hombre se bajó y se acercó a ella. Mi hija retrocedió y comenzó a gritar", relató la mujer.

De acuerdo con la denuncia, el sujeto habría intentado subir a la joven por la fuerza al vehículo. La víctima logró escapar y pedir ayuda, lo que alertó a sus padres.

"Mi hija pidió auxilio. Salimos mi esposa y yo y perseguimos al taxista. Mi hija logró escaparse. No sé qué hubiera pasado si la subía al vehículo", manifestó el padre.

Según la familia, al verse descubierto, el sospechoso huyó del lugar y fue seguido por los vecinos durante varias cuadras. Posteriormente fue interceptado y entregado a efectivos policiales.

Los denunciantes también señalaron que, durante la persecución, el hombre habría realizado actos obscenos. Tras su captura, fue trasladado a dependencias de la Estación Policial Integral (EPI) Nº 5 de la Villa Primero de Mayo.

Durante la requisa, los efectivos encontraron en posesión del sospechoso un teléfono celular y preservativos, elementos que fueron colectados como parte de la investigación.

El acusado permanece en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares, mientras la Policía y el Ministerio Público continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

La familia de la joven pidió mayor seguridad en la zona, señalando que existen sectores con escasa iluminación y áreas despobladas que podrían facilitar la comisión de hechos delictivos.



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