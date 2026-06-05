Justino Apaza es enviado con detención preventiva a San Pedro por seis meses

La Justicia determinó la detención preventiva por seis meses de Justino Apaza Callisaya, dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), tras una audiencia de medidas cautelares que concluyó durante la madrugada.

La decisión judicial establece que Apaza deberá cumplir la medida en el penal de San Pedro mientras avanzan las investigaciones en su contra por hechos relacionados con las movilizaciones y bloqueos registrados en el departamento de La Paz.

Cargos en su contra

De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público, el dirigente es investigado por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.

La audiencia cautelar se desarrolló durante varias horas y concluyó con la determinación de la autoridad jurisdiccional de enviar al dirigente vecinal al recinto penitenciario de San Pedro por un período inicial de seis meses.

El caso se enmarca en las investigaciones que llevan adelante las autoridades sobre las movilizaciones, bloqueos y medidas de presión que afectan diferentes rutas y servicios en el departamento de La Paz.

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