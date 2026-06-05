Un operativo conjunto de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas logró desbloquear este viernes el sector de Lipari, en la carretera que conecta la ciudad de La Paz con la región de Río Abajo, tras 35 días de interrupciones por las medidas de presión instaladas en la zona.

Vecinos y usuarios reportaron el ingreso de efectivos del orden y maquinaria pesada para retirar piedras, tierra, tiendas y otros obstáculos colocados sobre la vía. Imágenes difundidas desde el lugar muestran a policías y militares resguardando distintos puntos del puente Lipari mientras un tractor trabaja para restablecer la circulación vehicular.

De acuerdo con testimonios de pobladores, algunos bloqueadores se replegaron hacia los cerros cercanos tras la intervención. También se informó que el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, estuvo presente supervisando las operaciones de desbloqueo.

Policías y militares desbloquean puente Lipari en La Paz. Foto: RR.SS.

La reapertura de la carretera fue recibida con alivio por los habitantes de Río Abajo, quienes durante más de un mes enfrentaron dificultades para trasladarse y abastecerse. En videos compartidos por usuarios, varios vecinos agradecieron la labor de los efectivos policiales y militares.

“Los policías nos han ayudado, han desbloqueado el camino y vamos a poder traer verduras”, expresó una vecina mientras mostraba el paso habilitado para vehículos y peatones.

La habilitación de la ruta también representa una esperanza para cientos de productores agrícolas de Río Abajo, una de las principales regiones abastecedoras de verduras y productos frescos para los mercados paceños. Durante las últimas semanas, los agricultores denunciaron pérdidas económicas debido a que gran parte de sus cosechas no podía ser transportada hacia los centros de comercialización.

Aunque persisten algunos focos de tensión en sectores cercanos, el desbloqueo de Lipari marca un avance en la recuperación de la conexión vial entre La Paz y Río Abajo, permitiendo nuevamente el tránsito de personas, vehículos y productos agrícolas después de más de un mes de restricciones.

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