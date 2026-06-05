Nuevo apagón deja a oscuras a Villa Tunari y genera preocupación en el trópico de Cochabamba

Un nuevo corte de energía eléctrica se registró la noche de este jueves en el municipio de Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba, dejando a gran parte de la población sin servicio y generando nuevamente preocupación entre los habitantes de la región.

El apagón se produjo alrededor de las 21:50 y provocó que calles, viviendas y distintos sectores del municipio quedaran completamente a oscuras. Videos difundidos en redes sociales muestran amplias zonas de la población sumidas en tinieblas mientras vecinos reportaban la interrupción del suministro.

El hecho ocurre apenas una semana después de un apagón similar que también afectó al trópico cochabambino y que generó incertidumbre entre la población. En aquella ocasión, algunos sectores afines al expresidente Evo Morales expresaron su preocupación y señalaron que el corte podría estar relacionado con un supuesto operativo policial en la región.

Sin embargo, posteriormente se informó que la interrupción se debió a una baja de tensión y a problemas en el sistema eléctrico, descartándose cualquier relación con operativos de seguridad.

La noche de este jueves, el nuevo corte volvió a generar inquietud entre los habitantes y organizaciones que mantienen vigilias en la zona. Desde Villa Tunari, la dirigente Efrocina Molina aseguró que, pese a la falta de energía eléctrica, las medidas de vigilancia continuaron durante toda la noche.

Hasta el momento, las autoridades y las empresas del sector eléctrico no emitieron un informe oficial sobre las causas de este nuevo apagón ni sobre el tiempo estimado para la restitución total del servicio.

La interrupción del suministro ocurre en medio de un contexto de tensión política y social en el trópico de Cochabamba, donde diferentes organizaciones mantienen movilizaciones y vigilias desde hace varias semanas.

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