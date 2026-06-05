¡Atención, La Paz!: estos son los bloqueos y cortes de vías previstos para este viernes

El Comando Departamental de Policía de La Paz emitió un reporte de alertas actualizado a las 06:00 de este viernes 5 de junio, en el que advierte sobre movilizaciones, cabildos y bloqueos previstos en distintos puntos de la ciudad y carreteras estratégicas.

De acuerdo con el informe policial, se identificaron al menos cuatro actividades que podrían afectar la circulación vehicular y peatonal durante la jornada.

Sectores movilizados y puntos de concentración

Según el reporte, la Central Obrera Boliviana (COB) mantiene presencia en distintos puntos de bloqueo de la ciudad de La Paz, donde realiza la evaluación y coordinación de medidas de presión.

Asimismo, el sector de Transporte Pesado Nacional prevé sumarse a los puntos de bloqueo instalados en carreteras y sectores estratégicos.

En la carretera a Copacabana, a la altura del Distrito 7, el Pacto de Unidad tiene previsto realizar un cabildo en el sector de Cruce Lagunas.

Por otra parte, la organización La Paz Limpia se declaró en estado de emergencia en el centro paceño.

Plaza Murillo permanece cerrada

La Policía informó que la Plaza Murillo continúa sin acceso, con cierre de vías en el sector, por lo que recomendó a la población tomar previsiones para evitar contratiempos.

Las autoridades también sugirieron utilizar rutas alternas para reducir los efectos de los cortes y posibles congestionamientos.

Recomiendan tomar rutas alternas

El Comando Departamental de Policía recordó que los cortes de vías y movilizaciones pueden modificarse durante la jornada, por lo que pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar las zonas de conflicto.

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