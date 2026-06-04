Vecinos y autoridades sellan alianza para reforzar seguridad en Potosí

La Dirección de Seguridad Ciudadana de Potosí lideró un encuentro estratégico junto a la EPI-10, el Ejecutivo Municipal y los representantes de los Distritos 10, 11 y 12. En esta mesa de trabajo se analizaron las demandas urgentes de los vecinos para diseñar acciones directas que frenen el avance delictivo en la región.

En este contexto, la Comisión de Género Generacional del Concejo coordinó una alianza directa con el Coronel Gilmar Valencia, Director Departamental de la FELCV. El objetivo central de este acuerdo es fortalecer los mecanismos de prevención y garantizar una atención inmediata ante casos de violencia intrafamiliar.

Diagnóstico de las amenazas urbanas

Durante el debate se identificaron problemas críticos como el microtráfico de sustancias controladas, la violencia familiar y el desorden vehicular en la plazuela Alonso de Ibáñez. Asimismo, los vecinos denunciaron el peligro de las jaurías de perros callejeros y la urgencia de mejorar la infraestructura vial en el viaducto de la Av. Universitaria.

Frente a este escenario, las instituciones presentes expusieron los avances de sus competencias actuales y validaron los reclamos de la comunidad. Para mitigar la delincuencia, se anunciaron operativos coordinados con Migración y un plan de transporte urbano.

Acuerdos y plan de ejecución inmediata

Para garantizar el cumplimiento de las demandas, las autoridades definieron una agenda con plazos y mesas técnicas de trabajo.

Telefonía y denuncias: El miércoles 10 de junio a las 10:00 se reunirán técnicos de COTAP y vecinos para reparar las líneas del 110 y estructurar un número piloto de denuncias escolares.

El miércoles 10 de junio a las 10:00 se reunirán técnicos de COTAP y vecinos para reparar las líneas del 110 y estructurar un número piloto de denuncias escolares. Reordenamiento vial: El próximo miércoles a las 18:00 se realizará un ensayo técnico de tráfico vehicular para la futura instalación de semáforos.

El próximo miércoles a las 18:00 se realizará un ensayo técnico de tráfico vehicular para la futura instalación de semáforos. Prevención en las aulas: Se coordinará un cronograma con directores escolares para que la FELCV y la FELCN capaciten a profesores y alumnos.

Se coordinará un cronograma con directores escolares para que la FELCV y la FELCN capaciten a profesores y alumnos. Coordinación permanente: Se establecieron mecanismos de control conjunto entre los distritos y las instituciones para asegurar la calidad de vida de la población.

Mira la programación en Red Uno Play