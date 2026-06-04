Tres ministros explican ante el Senado el proyecto de ley sobre estados de excepción

La Cámara de Senadores determinó un cuarto intermedio en su sesión plenaria para pedir que los ministros de Estado aclaren de forma presencial las observaciones técnicas detectadas en los proyectos del Ejecutivo. Ante este requerimiento, los titulares de las carteras de Defensa, Gobierno y de la Presidencia se presentaron ante la Comisión de Constitución para defender las propuestas normativas.

El trabajo legislativo se concentra actualmente en dicha comisión, donde las autoridades del Ejecutivo desglosan los alcances de la futura ley de Estado de Excepción. Una vez que se subsanen las dudas y concluya la revisión, el proyecto será derivado con su informe respectivo de vuelta al pleno para reinstalar la sesión de manera inmediata.

La ruta de la aprobación

Se conoce que, si la Cámara Alta somete la norma a votación, obteniendo el respaldo de la mayoría de los senadores presentes, es muy probable que la aprobación se pueda dar durante esta misma jornada. De lograrse el consenso, el documento se remitirá de forma prioritaria a la Cámara de Diputados para su revisión constitucional.

Esta fase de fiscalización se desarrolla dentro de la 127.ª sesión ordinaria, instalada previamente de manera híbrida por el presidente del Senado, Diego Ávila, en un ambiente alterno al hemiciclo debido a los bloqueos en La Paz. El debate parlamentario surge a raíz de la propuesta enviada por el mandatario Rodrigo Paz para reglamentar el régimen de excepción en el país.

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