La lista crece: pacientes, niños y un conductor entre los fallecidos durante los bloqueos

Los bloqueos instalados en distintas carreteras del país desde hace 34 días ya cobraron la vida de ocho personas, entre ellas dos menores de edad, según el recuento de casos reportados por autoridades de salud, organizaciones médicas y familiares de las víctimas.

La más reciente víctima es Miriam, una niña de 12 años de la localidad fronteriza de Tambo Quemado, en Oruro, quien falleció luego de no poder llegar a la ciudad de La Paz para continuar con su tratamiento contra el cáncer. Su caso se suma a una lista de fallecimientos vinculados a las dificultades de traslado y acceso a atención médica durante el conflicto.

Víctimas tras 34 días de bloqueos

Entre las víctimas se encuentra Ana Ernst, de 56 años, quien falleció el 13 de mayo tras descompensarse mientras retornaba de Perú por la ruta de Desaguadero. Un día después se reportó la muerte de Jhelly Villanueva Medina, de 40 años, paciente con insuficiencia renal crónica que llegó tardíamente a una clínica paceña debido a los bloqueos.

También se registró el fallecimiento de una joven de 20 años en la ciudad de El Alto, quien sufrió convulsiones durante tres horas antes de que una ambulancia pudiera llegar hasta ella.

El 22 de mayo se reportó la muerte de un niño de 12 años que necesitaba una cirugía de emergencia. Según denunció el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Wilfredo Anzoátegui, la ambulancia que lo trasladaba fue retenida por un punto de bloqueo.

A esta lista se suma Víctor, un joven de 24 años que perdió la vida por impacto de arma de fuego durante los enfrentamientos registrados cerca de Vilaque, en la carretera El Alto–Oruro. El caso continúa en investigación.

El Ministerio de Salud también informó el fallecimiento de una paciente oncológica de 24 años que debía recibir radioterapia en La Paz. La joven murió durante el traslado después de que la ambulancia tuviera que utilizar rutas alternas para evitar los bloqueos.

La séptima víctima identificada es un chofer cochabambino que permaneció varado durante más de un mes en carreteras de la región altiplánica mientras intentaba retornar desde Perú con mercadería. Su estado de salud se deterioró progresivamente hasta provocar su fallecimiento.

La muerte de Miriam elevó a ocho la cifra de víctimas fatales relacionadas con las restricciones de circulación. Organizaciones médicas y de pacientes han reiterado la necesidad de habilitar corredores humanitarios para garantizar el paso de ambulancias, pacientes y medicamentos, advirtiendo que la interrupción de rutas continúa poniendo en riesgo la vida de personas en situación de vulnerabilidad.

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