“Cuando se bloquea un país, se castiga al pueblo”, denuncia el vicepresidente Mario Herrera en el Mercosur

Durante la 108.ª Sesión del Parlamento del MERCOSUR realizada en Asunción, Paraguay, el vicepresidente por Bolivia ante el Parlasur, Mario Herrera Sánchez, expuso la preocupante realidad que golpea a su nación. En su intervención, el diplomático exhortó de manera urgente a la comunidad regional a preservar la democracia, el Estado de derecho y el orden constitucional boliviano.

“Hoy Bolivia atraviesa una situación grave; llevamos 31 días de conflicto con casi 90 puntos de bloqueo en distintas regiones del país”, alertó Herrera el día de su intervención.

El legislador detalló que estas medidas de presión no son simples protestas, sino acciones que generan incertidumbre social, desabastecimiento y enfrentamientos violentos entre civiles.

El respeto a las urnas como garantía de paz

El representante boliviano fue enfático al señalar que una protesta legítima no puede transformarse en un instrumento de desestabilización contra un gobierno elegido por el voto popular.

“Quien estuvo en el poder durante 15 años no quiere aceptar que hoy no lo tiene”, sentenció, recordando además que la democracia obliga a respetar la voluntad del pueblo cuando este decide un cambio.

Aseveró con firmeza que ningún líder, partido político o minoría movilizada puede situarse por encima de la Constitución vigente. Por esta razón, aclaró que su presencia en el pleno no busca el respaldo a una fuerza política en particular, sino un compromiso absoluto con la institucionalidad.

Un llamado internacional por la legalidad

Haciendo memoria de su propio pasado, Herrera recordó que fue perseguido judicialmente durante diez años por el gobierno de Evo Morales simplemente por pensar distinto. “Sé muy bien que la democracia no se defiende con discursos ambiguos”, argumentó para exigir una postura clara frente a la situación.

Finalmente, el vicepresidente agradeció el seguimiento del Parlasur y solicitó un pronunciamiento firme en defensa del Gobierno legítimo. “Cuando se bloquea un país no se castiga a un gobierno, se castiga al pueblo”, concluyó, reiterando la necesidad urgente de paz, ley y estabilidad.

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