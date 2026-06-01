Policía suspende el Gran Encendido de la Tea del Bicentenario en todo el país

El Comando General de la Policía Boliviana informó la suspensión, a nivel nacional y hasta nuevo aviso, del acto denominado “Gran Encendido de la Tea del Bicentenario”, que estaba programado para este domingo 1 de junio como parte de las actividades conmemorativas por los 200 años de la institución.

A través de un comunicado oficial, la entidad señaló que la decisión alcanza a todas las actividades previstas en torno a este evento, y precisó que la nueva fecha será comunicada oportunamente mediante sus canales institucionales.

La Policía Boliviana pidió a la población mantenerse informada a través de sus plataformas oficiales, donde se difundirá cualquier actualización sobre el cronograma de actos del Bicentenario.

El comunicado oficial

Asimismo, la institución agradeció la comprensión de la ciudadanía y reafirmó su compromiso de servicio a la sociedad boliviana en el marco de sus actividades conmemorativas.

La suspensión del acto se da en un contexto de tensión social y política en el país. Previamente, la institución había anunciado medidas de restricción vehicular en el centro de La Paz por el desarrollo del evento, incluyendo el cierre parcial de vías desde las 17:30 y el recorrido del denominado desfile de teas, que contemplaba la plaza San Francisco, las avenidas Mariscal Santa Cruz y 16 de Julio, hasta la plaza del Estudiante, donde se realizaría el encendido simbólico.

Sin embargo, dichas disposiciones quedaron sin efecto tras la suspensión del evento.

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