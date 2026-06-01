¿Listo para descansar? Junio trae dos feriados largos en Bolivia: revise las fechas confirmadas

El mes de junio no traerá un solo feriado largo, sino dos. Gracias a la aplicación del Decreto Supremo 5521, los bolivianos podrán disfrutar de dos fines de semana extendidos durante el mes, una oportunidad ideal para viajar, descansar o compartir en familia.
01/06/2026 12:16
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Junio se perfila como uno de los meses más esperados del año para quienes buscan una pausa en la rutina. Y es que no habrá un solo feriado largo, sino dos oportunidades para disfrutar de varios días consecutivos de descanso.
La ampliación de algunos feriados nacionales, establecida mediante el Decreto Supremo 5521, permitirá que miles de trabajadores, estudiantes y familias bolivianas puedan aprovechar fines de semana extendidos y planificar viajes dentro del país.
El primer feriado largo: cuatro días de descanso
El primer fin de semana largo llegará con la festividad de Corpus Christi.
El descanso se extenderá durante cuatro días consecutivos:
Jueves 4 de junio
Viernes 5 de junio
Sábado 6 de junio
Domingo 7 de junio
De esta manera, quienes no trabajen durante esas fechas podrán disfrutar de un descanso prolongado ideal para realizar turismo interno o actividades familiares.
El segundo descanso llegará a finales de junio
La segunda oportunidad para una pausa llegará con la celebración del Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño.
Aunque la festividad se conmemora tradicionalmente el 21 de junio, este año la fecha cae en domingo, por lo que el feriado se traslada al lunes 22 de junio.
Esto permitirá un nuevo fin de semana largo conformado por:
Sábado 20 de junio
Domingo 21 de junio
Lunes 22 de junio
Una oportunidad para impulsar el turismo
La ampliación de los feriados forma parte de una estrategia destinada a incentivar el turismo interno, permitiendo que más personas visiten distintos destinos del país y generen movimiento económico en diferentes regiones.
Los próximos feriados del año
Después de junio, los bolivianos aún tendrán otras fechas de descanso en el calendario 2026:
Jueves 6 y viernes 7 de agosto: Día de la Independencia de Bolivia.
Lunes 2 de noviembre: Día de Todos los Difuntos.
Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Con dos fines de semana largos en menos de un mes, junio se convierte en una de las mejores oportunidades del año para desconectarse de la rutina y aprovechar unos días extra de descanso.
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