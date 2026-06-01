¿Listo para descansar? Junio trae dos feriados largos en Bolivia: revise las fechas confirmadas

Junio se perfila como uno de los meses más esperados del año para quienes buscan una pausa en la rutina. Y es que no habrá un solo feriado largo, sino dos oportunidades para disfrutar de varios días consecutivos de descanso.

La ampliación de algunos feriados nacionales, establecida mediante el Decreto Supremo 5521, permitirá que miles de trabajadores, estudiantes y familias bolivianas puedan aprovechar fines de semana extendidos y planificar viajes dentro del país.

El primer feriado largo: cuatro días de descanso

El primer fin de semana largo llegará con la festividad de Corpus Christi.

El descanso se extenderá durante cuatro días consecutivos:

Jueves 4 de junio

Viernes 5 de junio

Sábado 6 de junio

Domingo 7 de junio

De esta manera, quienes no trabajen durante esas fechas podrán disfrutar de un descanso prolongado ideal para realizar turismo interno o actividades familiares.

El segundo descanso llegará a finales de junio

La segunda oportunidad para una pausa llegará con la celebración del Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño.

Aunque la festividad se conmemora tradicionalmente el 21 de junio, este año la fecha cae en domingo, por lo que el feriado se traslada al lunes 22 de junio.

Esto permitirá un nuevo fin de semana largo conformado por:

Sábado 20 de junio

Domingo 21 de junio

Lunes 22 de junio

Una oportunidad para impulsar el turismo

La ampliación de los feriados forma parte de una estrategia destinada a incentivar el turismo interno, permitiendo que más personas visiten distintos destinos del país y generen movimiento económico en diferentes regiones.

Los próximos feriados del año

Después de junio, los bolivianos aún tendrán otras fechas de descanso en el calendario 2026:

Jueves 6 y viernes 7 de agosto: Día de la Independencia de Bolivia.

Lunes 2 de noviembre: Día de Todos los Difuntos.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Con dos fines de semana largos en menos de un mes, junio se convierte en una de las mejores oportunidades del año para desconectarse de la rutina y aprovechar unos días extra de descanso.

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