¿Qué es Tranca Cero y cómo cambiarán los trámites desde este 1 de junio?

Desde este lunes 1 de junio comenzó oficialmente la implementación del programa Tranca Cero, una política impulsada por el Gobierno nacional que busca eliminar trabas burocráticas, simplificar trámites y facilitar la atención a los ciudadanos.

La primera medida ya está en vigencia y tendrá un impacto directo en miles de personas que realizan gestiones en instituciones públicas: las entidades del Órgano Ejecutivo ya no podrán exigir fotocopias de la cédula de identidad ni certificados de nacimiento como requisito para la mayoría de los trámites.

¿Qué cambia desde hoy?

Según explicó el director de Modernización del Estado, Jorge Rubín de Celis, ninguna de las entidades dependientes del Órgano Ejecutivo podrá solicitar estos documentos, salvo en casos específicos relacionados con la verificación de filiación o parentesco.

La disposición alcanza a:

Los 14 ministerios del Estado.

101 entidades descentralizadas.

Instituciones dependientes del Órgano Ejecutivo.

La medida forma parte de la aplicación del Decreto Supremo 5595, promulgado en marzo por el presidente Rodrigo Paz.

¿Quiénes se benefician?

Los principales beneficiados serán todos los ciudadanos que realizan trámites ante instituciones públicas.

La eliminación de requisitos considerados repetitivos permitirá:

Reducir gastos en fotocopias y documentación.

Evitar filas innecesarias.

Agilizar los tiempos de atención.

Disminuir la cantidad de documentos físicos exigidos.

Simplificar procedimientos administrativos.

El objetivo es que las entidades obtengan la información directamente de las bases de datos estatales, evitando que los usuarios deban presentar documentos que el propio Estado ya posee.

El objetivo: acabar con el "fólder amarillo"

El Gobierno explicó que Tranca Cero busca poner fin a la cultura burocrática del llamado "fólder amarillo", asociado durante años a trámites largos, complejos y costosos.

La meta es construir un sistema más ágil, donde los ciudadanos presenten únicamente la información estrictamente necesaria para cada gestión.

Habrá un catálogo nacional de trámites

Como parte de la reforma, las autoridades trabajan en la creación de un Catálogo Nacional de Trámites que reunirá todos los procedimientos autorizados dentro del Órgano Ejecutivo.

La intención es que cualquier requisito o trámite que no figure en ese registro oficial no pueda ser exigido a la población.

Según las previsiones gubernamentales, este catálogo podría estar listo en menos de un año.

¿Qué hacer si una entidad sigue poniendo trabas?

El Gobierno también habilitó una herramienta de control ciudadano denominada "Reporta tu Tranca".

A través de esta plataforma, cualquier persona podrá denunciar instituciones que continúen exigiendo requisitos prohibidos o generen obstáculos burocráticos innecesarios.

Las autoridades aseguraron que estos reportes servirán para supervisar el cumplimiento efectivo de la nueva normativa.

Un primer paso hacia la desburocratización

Desde el Ejecutivo consideran que la eliminación de las fotocopias es apenas el inicio de una transformación más amplia destinada a modernizar la administración pública.

La expectativa es que en los próximos meses se anuncien nuevas medidas orientadas a simplificar trámites, reducir requisitos y hacer que la relación entre el ciudadano y el Estado sea más rápida, sencilla y accesible.

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