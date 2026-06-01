Hambre y enfermedad golpean a choferes atrapados en bloqueo en la carretera al occidente

Un grupo de transportistas permanece varado desde hace 16 días en el punto de bloqueo instalado en la carretera hacia el occidente del país, a la altura de Sayari, donde reportan condiciones extremas de abandono, desabastecimiento y problemas de salud.

Los conductores, que se encuentran atrapados en la ruta sin posibilidad de avanzar ni retroceder, denuncian que la situación se ha vuelto insostenible debido a la falta de alimentos básicos y asistencia humanitaria.

“Para hoy solo tenemos un huevo para comer, no tenemos pan, aceite, verduras ni gas”, relató uno de los transportistas, visiblemente afectado por la situación.

Entre los afectados se encuentran tres ciudadanos paraguayos que viajaban desde Chile con destino a Paraguay, quienes señalaron que llevan más de dos semanas atrapados sin poder continuar su trayecto.

Según relatan, para sobrevivir han tenido que subir a los cerros cercanos en busca de leña para cocinar alimentos mínimos, principalmente papa, ante la falta de provisiones.

La situación sanitaria también preocupa. Los transportistas informan que varios de sus compañeros han enfermado, entre ellos un conductor identificado como Damián, quien no ha recibido atención médica.

“No tenemos apoyo de nadie, estamos enfermos y resistiendo como podemos”, señalaron.

Las cabinas de los vehículos, que normalmente funcionan como espacios temporales de trabajo, se han convertido en refugios improvisados, expuestos a las inclemencias del clima y al deterioro de las condiciones de vida.

Los afectados piden la intervención urgente de las autoridades para habilitar el paso o brindar asistencia humanitaria, mientras la prolongación del bloqueo mantiene paralizado el tránsito en la región.



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