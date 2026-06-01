Persisten los bloqueos en Cochabamba: estos son los puntos de conflicto

Cochabamba inició este lunes 1 de junio con múltiples puntos de bloqueo en las carreteras al oriente y occidente del país, en medio del décimo quinto día consecutivo de movilizaciones que afectan el tránsito vehicular y el transporte interdepartamental.

Uno de los principales puntos de conflicto continúa en Huayllani, en el kilómetro 10 de la avenida Villazón, sobre la ruta que conecta Cochabamba con Santa Cruz. En el lugar persiste el bloqueo con neumáticos, ramas y otros objetos colocados en ambos carriles de la vía.

Aunque la presencia de movilizados es reducida en comparación con jornadas anteriores, grupos de manifestantes permanecen en el sector junto a efectivos policiales que mantienen vigilancia en la zona. Los conductores continúan utilizando rutas alternas y desvíos para evitar el punto de bloqueo.

Además del corte de vía, en el lugar se observa acumulación de basura y restos de materiales utilizados durante las protestas, reflejando la prolongación de la medida de presión.

De acuerdo con el reporte emitido por la Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial a las 07:00 de este lunes, continúan activos más de 15 puntos de bloqueo en las rutas troncales del departamento y del país.

Puntos de bloqueo activos

En la carretera nueva hacia Santa Cruz se reportan bloqueos en los sectores de puente Huayllani, Tutimayu, Cruce Aguirre y Colomi.

Asimismo, el Comando Regional del Trópico informó que continúa el bloqueo en el puente Ichilo, con vigilias instaladas en distintos poblados cercanos.

También se confirmó un punto de bloqueo en Yapacaní, por lo que las salidas desde la Terminal de Buses de Santa Cruz hacia el oriente permanecen suspendidas.

En la carretera antigua al oriente existen bloqueos en las localidades de Epizana y Cruce Pocona, según el reporte de la Dirección Cantonal de Vacas.

En el occidente del país continúan los bloqueos en la ruta hacia La Paz, específicamente en Patacamaya, Konani, Sica Sica y Lahuachaca, mientras que en la carretera hacia Oruro se mantienen cortes en Cayhuasi, Aranjuez, Cumbre y Ocotavi.

Por otro lado, la ruta hacia Sucre presenta tránsito irregular debido a un punto de bloqueo en el Cruce de Vacas, situación que provocó la suspensión de salidas de buses hacia el sur del país.

Las restricciones continúan afectando el transporte pesado, interdepartamental y el abastecimiento en varias regiones, mientras transportistas y viajeros reportan largas demoras y dificultades para desplazarse.

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