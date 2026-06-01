Solo Yacuiba y la Chiquitania mantienen salidas desde la Bimodal

La Terminal Bimodal de Santa Cruz registra una drástica reducción de operaciones debido a los bloqueos instalados en distintas carreteras del país.

Actualmente, las únicas rutas habilitadas son hacia Yacuiba, por la carretera al Chaco, y hacia la Chiquitania mediante la ruta bioceánica, mientras que los viajes al occidente y al norte permanecen suspendidos.

Durante un recorrido realizado la mañana de este lunes, se observó una terminal con escaso movimiento y pocas empresas atendiendo al público. No existe venta de pasajes hacia La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Sucre, San Julián ni el Beni debido a la interrupción de las vías.

Representantes de las empresas de transporte señalaron que la situación se ha agravado con el paso de los días. Una de las operadoras informó que únicamente mantiene salidas hacia Yacuiba, mientras que el resto de sus rutas se encuentran suspendidas por los bloqueos.

“El 90% o 95% de las operaciones se han reducido. Antes algunos buses llegaban hasta los puntos de bloqueo, pero ahora ya no hay forma de salir porque todo está cortado”, explicó un trabajador del sector.

La afectación también alcanza al envío de encomiendas, que permanece paralizado debido a la falta de circulación de buses interdepartamentales. Además, varias empresas tuvieron que reducir personal ante la caída de ingresos, manteniendo solo a una parte de sus trabajadores en funciones.

En cuanto a las rutas habilitadas, el pasaje hacia Yacuiba y la Chiquitania se mantiene en aproximadamente 100 bolivianos.

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