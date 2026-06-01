Cansados de los bloqueos, pobladores despejan la ruta que une Sucre con Yotala

Cansados de los bloqueos, vecinos de Sucre se movilizaron este domingo para despejar la carretera que conecta la capital chuquisaqueña con el municipio de Yotala.

Según imágenes difundidas por el medio local Sucre Sin Rodeos, un grupo de ciudadanos llegó hasta la zona y comenzó a retirar ramas, piedras, palos y otros objetos colocados sobre la vía y que impedían la circulación vehicular.

En el lugar se registraron momentos de tensión y discusiones entre quienes apoyaban el desbloqueo y quienes se oponían a la medida. En los videos se escucha a algunas personas exigir: “¡Muestren sus caras!”, mientras que desde el grupo que despejaba la carretera respondían: “Vayan a trabajar”.

Los vecinos que participaron en el desbloqueo utilizaron barbijos y trabajaron de manera coordinada para restablecer el tránsito en uno de los principales accesos a la ciudad de Sucre.

La reacción de la población se produce en medio del creciente malestar por los bloqueos que afectan distintas regiones del país. La jornada coincide con la ratificación de las medidas de presión por parte de sectores movilizados, mientras las protestas y cortes de ruta cumplen 31 días consecutivos en Bolivia.

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