Cívicos denuncian que el diésel se vende hasta en Bs 30 el litro en las provincias

El presidente del Comité Cívico Provincial de Santa Cruz, Marcelo Méndez, pidió al Gobierno intervenir para restablecer la circulación en las carreteras bloqueadas, argumentando que las medidas de presión están generando graves perjuicios económicos y dificultades de abastecimiento en distintas regiones del departamento.

Méndez relató las complicaciones que enfrentó durante un reciente viaje hacia Santa Cruz, asegurando que los cortes de ruta obligan a los conductores a tomar desvíos y realizar recorridos más largos.

Señaló que poblaciones como San Julián, San Javier, Concepción, San Ramón y otras zonas de la Chiquitanía y Guarayos se encuentran entre las más afectadas por las restricciones al tránsito.

Según el dirigente cívico, los bloqueos impiden el traslado normal de alimentos, combustibles y mercancías, provocando un incremento considerable en los costos de transporte.

"Hay lugares donde no se puede pasar alimentación, camiones ni combustible y llega hasta 30 bolivianos, 25 bolivianos al litro de diésel”, aseguró.

“No podemos estar sometidos a una minoría que solamente quiere destruir este país”, manifestó Méndez al cuestionar las medidas de presión. Además, sostuvo que existe “otra visión de país” desde el oriente boliviano y pidió que las autoridades nacionales escuchen las demandas de esos sectores.

El presidente cívico también instó al Gobierno a hacer uso de los mecanismos legales para garantizar la libre transitabilidad. “Si hay que salir a desbloquear, pues lo tiene que hacer; tiene los instrumentos, tiene la Constitución para hacerlo”, afirmó.

Finalmente, Méndez criticó la falta de resultados en los intentos de diálogo y señaló que los bloqueos responden a intereses políticos que buscan la renuncia del presidente.

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