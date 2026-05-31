COB mantendrá bloqueos, pero anuncia corredor humanitario, según dirigentes

Tras el Ampliado Nacional de Emergencia de la Central Obrera Boliviana (COB), el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Severo Marca, afirmó que los bloqueos y movilizaciones se mantendrán hasta que se respeten las decisiones de las bases.

“La lucha continúa acompañando. El pedido de ellos es continuar hasta que el señor presidente (renuncie) respete la decisión de nuestros hermanos”, señaló Marca .

Invitación al diálogo

El dirigente aclaró que cualquier eventual invitación al diálogo deberá ser analizada por las bases, y que los dirigentes solo actúan como portavoces de las decisiones de los movilizados.

“Mientras tanto, lo que nosotros sabemos y conocemos es que no hay tal acción de diálogo. La posición es firme: continuar hasta las últimas consecuencias”, agregó.

Corredores humanitarios

En cuanto a la atención humanitaria, Marca indicó que se permitirá el tránsito de ambulancias, pacientes y alimentos de la canasta familiar, garantizando que estos servicios no se vean afectados por las movilizaciones.

“En lo que es corredor humanitario se dará vía libre a emergencias y alimentos. Esa parte no se toca”, aseguró el dirigente.

Los sectores movilizados mantienen su postura de continuidad de la protesta, reiterando que cualquier negociación dependerá estrictamente de la decisión de las bases movilizadas.

Exejecutivo Jaime Solares

El exsecretario ejecutivo de la COB, Jaime Solares, ratificó que la lucha continuará hasta que se cumpla la principal demanda de las bases, la renuncia del presidente, y descartó cualquier participación en mesas de diálogo. Sin embargo, aclaró que se garantizará el paso de alimentos y medicamentos a hospitales y clínicas, priorizando la atención humanitaria de la población afectada por los bloqueos.

“Por una unanimidad ha decidido que la lucha continúa. También vamos a ver pasar los medicamentos, todos ingresan a los hospitales, también de la alimentación. Lo que quiero comunicarles es que ellos van a continuar en la lucha. La demanda se mantiene: el presidente se tiene que ir. Se descarta el diálogo de momento. La lucha va a continuar hasta que renuncie el presidente”, afirmó Solares.

Se aguarda pronunciamiento oficial

Se aguarda el comunicado oficial por parte del Comité Ejecutivo Nacional de la COB que anuncie las determinaciones asumidas en su Ampliado de Emergencia.

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